Malatya’nın bazı ilçelerinde, planlı işletme ve bakım çalışmaları nedeniyle 16 Nisan 2026 Perşembe günü belirli saatlerde elektrik kesintileri uygulanacak. Elektrik dağıtım şirketi, vatandaşları bu kesintilere karşı uyardı.

KALE İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER

Kale ilçesinde 14.00 – 17.00 saatleri arasında: Kıyıcak Mahallesi, Darıpınar Mahallesi’nde elektrik kesintisi yaşanacak.

BATTALGAZİ İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER

Battalgazi ilçesinde farklı saat aralıklarında kesintiler olacak. 10.00 – 13.00 saatleri arasında: Üzümlü Mahallesi, Beydağı Mahallesi, Gülümüşağı Mahallesi, Uluköy Mahallesi, Fırıncı Mahallesi’nde elektrik kesintisi yaşanacak.

14.00 – 17.00 saatleri arasında: Merdivenler Mahallesi, Şişman Mahallesi, Meydancık Mahallesi, Bahri Mahallesi’nde elektrik kesintisi yaşanacak.

09.00 – 16.00 saatleri arasında: Hanımınçiftliği Mahallesi, Karabağlar Mahallesi’nde elektrik kesintisi yaşanacak.

YEŞİLYURT İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER

Yeşilyurt ilçesinde 09.00 – 12.00 saatleri arasında Turgut Özal Mahallesi’nde, 10.00 – 13.00 saatleri arasında Üçgöze Mahallesi, Salkonak Mahallesi’nde

09.00 – 14.00 saatleri arasında: Kadiruşağı Mahallesi, Atalar Mahallesi, Yalınkaya Mahallesi, Mullakasım Mahallesi’nde elektrik kesintisi yaşanacak.

DOĞANŞEHİR İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER

Doğanşehir ilçesinde 09.00 – 17.00 saatleri arasında: Karanlıkdere Mahallesi, Erkenek Mahallesi

09.00 – 14.00 saatleri arasında: Eskiköy Mahallesi’nde elektrik kesintisi yaşanacak.