Sıcak gelişme.. Altın fiyatları yukarı yönlü hareketini hız kesmeden sürdürüyor. Malatya Kuyumcular Odası tarafından açıklanan güncel verilere göre, özellikle gram altın 7 bin TL sınırına yaklaşırken, çeyrek ve Cumhuriyet altınında da dikkat çeken artışlar yaşandı.
ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI
Beşibirlik
Alış: 220.740,00
Satış: 235.940,00
Cumhuriyet Eski 2,5
Alış: 110.370,00
Satış: 116.590,00
Cumhuriyet Yeni 2,5
Alış: 110.370,00
Satış: 117.970,00
Liralık Eski
Alış: 44.148,00
Satış: 46.636,00
Liralık Yeni
Alış: 44.148,00
Satış: 47.188,00
Ata Lira Eski
Alış: 45.939,00
Satış: 48.924,00
Ata Lira Yeni
Alış: 45.939,00
Satış: 49.063,00
Yarım Eski
Alış: 22.074,00
Satış: 23.318,00
Yarım Yeni
Alış: 22.074,00
Satış: 23.594,00
Çeyrek Eski
Alış: 11.037,00
Satış: 11.659,00
Çeyrek Yeni
Alış: 11.037,00
Satış: 11.797,00
22 Ayar Bilezik
Alış: 6.290,80
Satış: 6.731,40
14 Ayar
Alış: 3.862,80
24 Ayar Gram Altın
Alış: 6.849,50
Satış: 7.078,40