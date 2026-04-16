Sıcak gelişme.. Altın fiyatları yukarı yönlü hareketini hız kesmeden sürdürüyor. Malatya Kuyumcular Odası tarafından açıklanan güncel verilere göre, özellikle gram altın 7 bin TL sınırına yaklaşırken, çeyrek ve Cumhuriyet altınında da dikkat çeken artışlar yaşandı.

ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

Beşibirlik

Alış: 220.740,00

Satış: 235.940,00

Cumhuriyet Eski 2,5

Alış: 110.370,00

Satış: 116.590,00

Cumhuriyet Yeni 2,5

Alış: 110.370,00

Satış: 117.970,00

Liralık Eski

Alış: 44.148,00

Satış: 46.636,00

Liralık Yeni

Alış: 44.148,00

Satış: 47.188,00

Ata Lira Eski

Alış: 45.939,00

Satış: 48.924,00

Ata Lira Yeni

Alış: 45.939,00

Satış: 49.063,00

Yarım Eski

Alış: 22.074,00

Satış: 23.318,00

Yarım Yeni

Alış: 22.074,00

Satış: 23.594,00

Çeyrek Eski

Alış: 11.037,00

Satış: 11.659,00

Çeyrek Yeni

Alış: 11.037,00

Satış: 11.797,00

22 Ayar Bilezik

Alış: 6.290,80

Satış: 6.731,40

14 Ayar

Alış: 3.862,80

24 Ayar Gram Altın

Alış: 6.849,50

Satış: 7.078,40