Güvenlik güçleri Malatya’da adeta kuş uçurtmadı. Asayişten narkotiğe, aranan şahıslardan düzensiz göçe kadar tüm kritik başlıkların masaya yatırıldığı toplantıdaki o rakamları görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Malatya’da halkın huzur, güven ve esenliğinin sağlanması amacıyla düzenlenen İl Güvenlik Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda; uyuşturucu ile mücadele, terör örgütleri, aranan şahıslar, asayiş olayları, trafik, okul güvenliği ve düzensiz göçle mücadele başta olmak üzere kent gündemindeki kritik konular en ince ayrıntısına kadar ele alındı. Toplantının ardından Emniyet ve Jandarma birimlerince 18-31 Mayıs 2026 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerin dev bilançosu kamuoyuyla paylaşıldı.

728 ASAYİŞ OLAYI AYDINLATILDI

Malatya genelinde suçların azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla yürütülen asayiş uygulamalarında devasa bir hareketlilik yaşandı. Dönem boyunca 779 asayiş olayı meydana gelirken, bu olayların 728’i güvenlik güçlerinin titiz çalışmasıyla aydınlatıldı. Uygulamalar kapsamında tam 186.459 şahsın sorgusu gerçekleştirilirken, 850 şahsa yasal işlem yapıldı ve yasal takipte olan 662 yoklama kaçağı şahıs kıskıvrak yakalandı. Operasyonlarda ayrıca 4 adet tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 4 adet av tüfeği, 107 adet fişek ve 17 adet kesici alet ele geçirilerek sokaklar suç unsurlarından arındırıldı.

19 NARKOTİK OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Zehir tacirlerine darbe indiren narkotik suçlarla mücadele çalışmaları da sokaklardaki hareket alanını kısıtladı. Yapılan 19 narkotik operasyonunda 31 şüpheliye işlem yapılırken, adalete teslim edilen şahıslardan 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu operasyonlarda ele geçirilen 166.408 adet sentetik ecza, 303 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 55 gram metamfetamin, 55 gram sentetik kannabinoid, 19 gram kokain ve 144 adet ecstasy hap zehir mücadelesinin boyutunu gözler önüne serdi.

Şehrin dört bir yanında düzenlenen 988 sabit ve şok uygulama ile firari suçluların da kaçış yolları tamamen kapatıldı. Tam 5.676 görevli personelin katılımıyla gerçekleştirilen aranan şahıslara yönelik operasyonlarda, hapis cezası emriyle aranan 38 şahıs ile ifadeye yönelik aranan 108 şahıs olmak üzere toplam 146 kişi yakalandı. Yakalanan suçluların ceza dağılımında ise 34 şahsın 0-5 yıl, 2 şahsın 6-10 yıl ve 2 şahsın ise 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi. Koordinasyon toplantısında, uyuşturucu ve asayişle mücadelenin yanında okul çevrelerinin güvenliği, düzensiz göçün önlenmesi ve trafik denetimlerinin de kesintisiz bir şekilde sürdürüleceği kararlılıkla vurgulandı.