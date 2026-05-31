Malatya'nın Akçadağ ilçesinde ekmek yüklü TIR’ın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ekmekler çevreye saçıldı.
Kaza, akşam saatlerinde Malatya-Kayseri kara yolu Akçadağ ilçesi Develi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayseri istikametinden gelen ekmek yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan olmazken, TIR’da bulunan ekmekler çevreye savruldu.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA