Malatya’nın Akçadağ ilçesinde yaralar sarılmaya devam ediyor. İlçeye bağlı Kotangölü Mahallesi, depremin ardından eski yerleşim yerine 1,5 kilometre uzaklıkta yepyeni bir alanda adeta küllerinden doğdu. Yapımı tamamlanan modern kırsal konutlarına yerleşen depremzede vatandaşlar, "Cumhurbaşkanımız bize villa gibi ev yaptı" diyerek mutluluklarını dile getirdi.

"KENDİMİZ BİLE BÖYLE EV YAPAMAZDIK, ADETA VİLLA OLDU!"

Depremin ardından uzun süre zorlu şartlarda mücadele eden Kotangölü Mahallesi sakinleri, anahtarlarını teslim alıp yeni yuvalarına yerleşmeye başladı.

Mahalle sakinlerinden Davut Duman, devletin kendilerini hiçbir aşamada yalnız bırakmadığını vurgulayarak,

"Deprem sonrası köy evlerimize taşındık. Devletimiz bize çok güzel evler yaptı, bizim için adeta villa oldu. Evlerimiz son derece rahat ve kullanışlı. Devletimiz bizi unutmadı, açıkta bırakmadı"

şeklinde konuştu.

Depremden sonra bir yıl boyunca çadırda yaşayarak büyük zorluklar çektiklerini ifade eden Yusuf Topu ise,

"Evlerimiz nihayet yapıldı ve teslim edildi. Şimdi yeni yuvalarımıza yerleştik. Cumhurbaşkanımız bize öyle bir ev yaptı ki, biz kendi imkanlarımızla böyle bir ev kesinlikle yapamazdık. Villa gibi evler oldu. Allah devletimize zeval vermesin"

sözleriyle duygularını aktardı.

"ÇALIŞMALARIN YÜZDE 95'İ TAMAMLANDI!"

Akçadağ genelindeki deprem konutları ve şantiye süreçleri hakkında çok kritik veriler paylaşan Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, kırsalda en fazla zarar gören ilçelerin başında Akçadağ'ın geldiğini hatırlattı. İlçede yürütülen hummalı çalışmaların artık son virajına girildiğini kaydeden Başkan Ulutaş, şunları söyledi:

"Şu ana kadar 64 mahallemizde tam 120 şantiyemiz bulunuyor. İlçemizdeki tüm çalışmaların yüzde 95'i tamamlandı. Bu çalışmalar kapsamında 4 bin 500'ü kırsal konut, 720'si toplu konut (TOKİ) olmak üzere evlerimiz hak sahiplerine teslim edildi. Ayrıca esnaflarımız için planlanan yaklaşık 550 ticari alan ve dükkanın da çok büyük bir bölümü bitti. Kısa bir süre içerisinde geriye kalan az sayıdaki konutumuzu da teslim ederek tüm vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturacağız."