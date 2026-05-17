Tarihler 16 Mayıs 2001’i gösterdiğinde, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı Hava Grubu'na ait çift motorlu CASA CN235 tipi hafif nakliye uçağı, Diyarbakır'daki 2'nci Hava Taktik Kuvvet Komutanlığından saat 12.50'de havalandı. Uçağın içinde, terörle mücadelenin en ön safında yer alan, dünyaca parmakla gösterilen "Bordo Bereliler" ile Doğal Afetler Kurtarma (Askeri AKUT) ekibinin en seçkin askerleri bulunuyordu. Ancak bu asil uçuş, kalkıştan sadece 25 dakika sonra Türk askeri tarihinin en büyük trajedilerinden birine dönüştü.

ERHAÇ’A 3 KİLOMETRE KALA KUMANDA ARIZASI VE İNFİLAK

Kara Pilot Yüzbaşı Yılmaz Tekgül ve Kara Pilot Üsteğmen Mahir Turan'ın yönetimindeki askeri uçak, saat 13.15 sıralarında 5 bin 600 metre irtifada ve saatte 444 kilometre hızla seyrederken aniden ölümcül bir kumanda arızası yaşadı.

Pilot Yüzbaşı Tekgül, Malatya Erhaç Hava Üssü ile acil irtibat kurarak zorunlu iniş izni istedi. Kulede ve pistte saniyeler içinde alarm verilerek hazırlık başlatıldı ancak kontrolden çıkan uçak daha fazla dayanamadı.

KAYISI BAHÇESİNE ÇAKILDI

Erhaç Havalimanı’na sadece 3 kilometre kala havada sol kanadının üzerinde dönmeye başlayan uçak, tamamen kontrol dışı kalarak Akçadağ ilçesine bağlı Gülyurdu ve Yağmurlu köyleri arasındaki bir kayısı bahçesine çakıldı. Uzun uçuş planı nedeniyle yakıt depoları tamamen dolu olan uçak, çarpmanın şiddetiyle saniyeler içinde infilak ederek alev topuna döndü.

KÖYLÜLER OLAY YERİNE KOŞTU

Patlama sesini duyup tarlalara koşan Akçadağlı köylüler gördükleri dehşet verici manzara karşısında büyük travma yaşadı; o dönem basına yansıyan detaylarda birçok köylünün olay yerinde baygınlık geçirdiği aktarıldı. Kazada 1 binbaşı, 3 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 16 astsubay, 1 uzman çavuş ve 10 er olmak üzere toplam 34 kahraman askerimiz olay yerinde şehit düştü. Dönemin gazete manşetleri acıyı şu sözlerle özetlemişti: "Onlara karada ölüm yoktu, gökyüzünde şehit oldular."

ÇEYREK ASIRLIK ACI AKÇADAĞ’DA YENİDEN ANILDI

Faciayla sarsılan Türkiye, kahraman evlatlarını hiçbir zaman unutmadı. Kazanın üzerinden geçen tam 25 yılın ardından Malatya Akçadağ Anıtpark’ta geniş katılımlı bir anma programı düzenlendi.

Vali Seddar Yavuz, vatan uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerin milletimizin gönlünde daima yaşayacağını ifade ederek, şehitlik makamının milletimiz nezdindeki kutsal değerine vurgu yaptı.