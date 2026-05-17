Türkiye genelinde her yıl coşkuyla kutlanan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil statüsünde yer alıyor. 2026 yılında 19 Mayıs günü Salı gününe denk geliyor. Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi ve özel okullarda, üniversitelerde ve kamu kurumlarında 19 Mayıs Salı günü eğitim-öğretime ara verilecek, resmi tatil uygulanacak.

OKULLAR KAÇ GÜN TATİL OLACAK? HAFTA SONU İLE BİRLEŞİYOR MU?

Öğrencilerin ve ailelerin en çok merak ettiği konuların başında, Salı gününe denk gelen bu tatilin pazartesi günüyle birleştirilerek 4 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı geliyor.

Mevcut resmi takvime göre 18 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil değil ve eğitim-öğretim normal seyrinde devam edecek. Bu durumda öğrenciler için süreç şu şekilde işleyecek:

18 Mayıs Pazartesi: Okullar açık (Normal ders günü)

19 Mayıs Salı: Resmi Tatil (Okullar kapalı)

Bu yıl 19 Mayıs tatili köprü günle birleştirilmediği için blok bir tatil imkanı sunmuyor. Öğrenciler hafta sonu tatilinin ardından pazartesi günü okula gidecek, Salı günü ise 1 günlük bayram tatili yapacaklar. 20 Mayıs Çarşamba günü itibarıyla da ders zili yeniden çalacak.

20 MAYIS'TA EĞİTİM KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK

19 Mayıs 2026 Salı günü, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle tüm okullarda 1 gün süreyle resmi tatil ilan edildi. Öğrenciler 19 Mayıs'taki coşkulu kutlamaların ve 1 günlük dinlenmenin ardından çarşamba günü ders başı yapacak.