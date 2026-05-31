İnönü Üniversitesi Rektörlüğü, kampüs içi ulaşımı ve koordinasyonu daha düzenli hale getirmek amacıyla önemli bir adım attı. Merkez Yerleşke bünyesinde yer alan nizamiye girişlerindeki adlandırma karmaşasına son vermek için resmi bir düzenlemeye gidildi. Alınan karar doğrultusunda, yerleşkenin ana ve yan giriş kapıları standart bir harf ve isim sistemine kavuşturuldu.

YENİ KAPI İSİMLERİ BELİRLENDİ

Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte Merkez Yerleşke giriş kapıları şu şekilde isimlendirildi:

A Girişi: Ana Giriş Nizamiyesi

B Girişi: Doğu Nizamiyesi

C Girişi: Batı Nizamiyesi (Rektörlük Binası yanı)

RESMİ YAZIŞMALARDA ESAS ALINACAK

Rektörlükten yapılan açıklamada, bundan sonraki süreçte üniversite içi ve dışı tüm yönlendirmeler ile resmi yazışmalarda yeni belirlenen bu isimlerin esas alınacağı belirtildi. Üniversite mensuplarının ve ziyaretçilerin yerleşkeye giriş-çıkış yaparken mağduriyet yaşamamaları adına yeni tabelaları ve isimlendirmeleri dikkate almaları önemle rica edildi.