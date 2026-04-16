Milyonlarca vatandaşı, öğrenciyi ve iş dünyasını yakından ilgilendiren kararlar, 16 Nisan gece yarısı itibarıyla erişime açıldı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında özellikle üniversite yönetmelikleri ve yargı dünyasındaki önemli mali denetim kararları ön plana çıkıyor.
16 NİSAN PERŞEMBE RESMİ GAZETE ÖZETİ
Bugünkü sayıda yürütme, idare ve yargı bölümlerinde yer alan kritik başlıklar şu şekilde sıralandı:
1. YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ EĞİTİMDE YENİ KARARLAR
Eğitim hayatını etkileyen iki önemli üniversite düzenlemesi bugün resmileşti:
- İstanbul Gedik Üniversitesi: Ön lisans, lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğinde önemli değişiklikler yapıldı.
- Mardin Artuklu Üniversitesi: Bölgesel kalkınma açısından kritik olan Midyat Telkari Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetmeliği yayımlandı.
2. KURUL KARARLARI NÜKLEER DÜZENLEME
Enerji sektörünü ilgilendiren Nükleer Düzenleme Kurulu’nun 9 Nisan 2026 tarihli ve 2026-16/2 sayılı kararı bugün yürürlüğe girdi.
ANAYASA MAHKEMESİ'NDEN KRİTİK YARGI KARARLARI
Yargı bölümünde bugün Anayasa Mahkemesi (AYM) rüzgarı esiyor. Çok sayıda siyasi partinin mali denetim sonuçları ve bireysel başvurulara ilişkin kararlar detaylandırıldı:
- Siyasi Parti Denetimleri: 10'dan fazla siyasi partinin mali denetimlerine ilişkin 2025 yılı sonuna ait kesinleşmiş kararlar.
- Bireysel Başvurular: Hak ihlali iddialarıyla açılan davaların sonuçları Resmi Gazete'de ilan edildi.
İlan Bölümü Notu: Güncel döviz kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetleri değerleri T.C. Merkez Bankası tarafından güncellenerek ilan edildi.
Önemli Hatırlatma: Kararların tam metinlerine ve detaylarına ulaşmak için resmigazete.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.