Malatya’da bugün havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, kent genelinde önemli bir sıcaklık değişimi öngörülmüyor.

Rüzgârın ise kuzey ve doğu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor. Gün içerisinde hava koşullarının genel olarak sakin seyredeceği belirtiliyor.

Bölge genelinde ise dikkat çeken bir uyarı yapıldı. Tunceli ve Bingöl çevrelerinde, özellikle yüksek kar örtüsüne sahip eğimli arazilerde çığ ve kar erimesi riski bulunuyor. Bu nedenle bu bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Merkez: Parçalı bulutlu 21 derece,

Akçadağ: Parçalı bulutlu 20 derece,

Arapgir: Parçalı bulutlu 18 derece,

Arguvan: Parçalı bulutlu 17 derece,

Battalgazi: Parçalı bulutlu 22 derece,

Darende: Parçalı bulutlu 21 derece,

Doğanşehir: Parçalı bulutlu 19 derece,

Doğanyol: Parçalı bulutlu 22 derece,

Hekimhan: Parçalı bulutlu 19 derece,

Kale: Parçalı bulutlu 23 derece,

Kuluncak: Parçalı bulutlu 20 derece,

Pütürge: Parçalı bulutlu 18 derece,

Yazıhan: Parçalı bulutlu 22 derece,

Yeşilyurt: Parçalı bulutlu 22 derece.