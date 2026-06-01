Malatya çarşısı, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan asrın felaketinde neredeyse tamamen yok oldu. Yaralarını sarmak için gün sayarken erken gelen hasar haberleriyle sarsıldı. Yıkılan dükkan ve evlerin yerine Emlak Konut tarafından inşa edilen yeni çarşı merkezindeki konutlar, henüz tam anlamıyla teslim edilmeden hem deprem hem de yağmur sınavında sınıfta kaldı.

Geçtiğimiz ay merkez üssü Battalgazi olan 5.6 büyüklüğündeki deprem, kentte panik yaratmanın ötesinde, yeni yapılan çarşı konutlarındaki işçilik ve malzeme kalitesini de tartışmaya açtı.

YENİ BİNALAR DÖKÜLÜYOR!

Yeni inşa edilen konutlarda çatlaklar oluştuğu yönündeki ihbarlar üzerine harekete geçen Busabah Medya ekipleri, çarşı merkezindeki binaları mercek altına aldı. Yapılan yerinde incelemelerde ortaya çıkan manzara, depremzede vatandaşların mağduriyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Henüz yeni tamamlanan binaların birçoğunda;

-Sıva çatlakları ve dökülmeler,

-Yağışlar sonrası duvarlarda su sızıntısına bağlı yoğun rutubet oluşumu,

-Nemden kaynaklı boya kabarmaları ve dökülmeleri tespit edildi.

"GÜVENLİ DİYE TAŞINACAKTIK, İLK YAĞMURDA RUTUBET SARDI"

Deprem korkusunu atlatamamış ismini vermek istemeyen çarşı merkezde kendisine konut çıkan bir vatandaş, "güvenli ve modern" imajıyla sunulan yeni çarşı projesindeki bu kusurlara tepki gösterdi. Boyaların daha şimdiden döküldüğünü ve duvarların su aldığını belirten hak sahipleri, yetkililerden acil bir denetim ve düzeltme bekliyor.