Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, bugün vefat eden vatandaşlarımızın bilgileri ve taziye adresleri şu şekilde:

88 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mustafa Biçer’in taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Battalgazi,

84 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Abuzer Emer’in taziye adresi: Topraktepe Mahallesi, Yeşilyurt,

77 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ayşehan Koşak’ın taziye adresi: Topsöğüt Mahallesi, Yeşilyurt,

71 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Fuat Aşılar’ın taziye adresi: Karakavak Mahallesi, Yeşilyurt,

42 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Makbule Atalay’ın taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Yeşilyurt,

64 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ömer Özdemir’in taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Yeşilyurt,

68 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Erdal Akçay’ın taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Yeşilyurt,

0 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Bebek Akyay’ın taziye adresi: (-)

85 yaşında vefat eden ve Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Kıymet Açıkgöz’ün taziye adresi: Yeşilyurt,

77 yaşında vefat eden ve Gündüzbey Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Fatma Koşar’ın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Battalgazi,

56 yaşında vefat eden ve Esenli Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Ahmet Timur’un taziye adresi: Esenli Mahallesi, Akçadağ,

85 yaşında vefat eden ve Gayret Mahallesi Yazıhan Mezarlığına defnedilen Aşur Temiz’in taziye adresi: Gayret Mahallesi, Yazıhan,