Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Malatya İl Müdürlüğü, Yazıhan ilçesi Karakaya Baraj Gölü 6. Bölgesi’nde yapılması planlanan “Ağ Kafeslerde Sazan Balığı Yetiştiriciliği Tesisi” projesi hakkında kararı duyurdu.

ÇED DEĞERLENDİRMESİ OLUMLU

Bahsi edilen duyuruda, “Malatya Yazıhan ilçesi Karakaya Baraj Gölü 6. Bölgesi’nde yapılması planlanan ‘Ağ Kafeslerde Kafeslerde Sazan Balığı Yetiştiriciliği Tesisi (950 Ton/Yıl 6. Ton/Yıl 6. Bölge)’ projesine Malatya Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 13.04.2026 tarihli ve E-90215094-220.02-15382419 sayılı yazısı ile 29/07/2022 tarih ve 31907 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 17. Maddesi gereğince ‘çevresel etki değerlendirmesi olumlu’ kararı verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Duyuruda ayrıca, verilen karar 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20/A-1(e) kapsamında yer aldığından yine aynı kanun 20/A-2(a) çerçevesinde dava açma süresinin 30 gün olduğu ifade edildi.