Malatya’da özellikle nakit ihtiyacı için altınını bozduracak olanlar ile birikimlerini altına yönlendirmek isteyen vatandaşlar, eski - yeni aradasındaki fiyat uçurumuyla karşı karşıya. Güncel verilere göre, bir çeyrek altında eski ve yeni arasındaki fark 138 TL'ye kadar dayanmış durumda.

MALATYA TAM ALTIN FİYAT LİSTESİ

24 Ayar Gram Altın: Alış 6.846,10 TL — Satış 7.066,20 TL

22 Ayar Bilezik: Alış 6.287,70 TL — Satış 6.719,80 TL

Çeyrek Altın (Yeni): Alış 11.031,00 TL — Satış 11.777,00 TL

Çeyrek Altın (Eski): Alış 11.031,00 TL — Satış 11.639,00 TL

Yarım Altın (Yeni): Alış 22.062,00 TL — Satış 23.554,00 TL

Yarım Altın (Eski): Alış 22.062,00 TL — Satış 23.278,00 TL

Ata Lira (Yeni): Alış 45.917,00 TL — Satış 48.979,00 TL

Ata Lira (Eski): Alış 45.917,00 TL — Satış 48.840,00 TL

Liralık Altın (Yeni): Alış 44.124,00 TL — Satış 47.108,00 TL

Liralık Altın (Eski): Alış 44.124,00 TL — Satış 46.556,00 TL

Cumhuriyet 2,5 (Yeni): Alış 110.310,00 TL — Satış 117.770,00 TL

Cumhuriyet 2,5 (Eski): Alış 110.310,00 TL — Satış 116.390,00 TL

Beşibirlik: Alış 220.620,00 TL — Satış 235.540,00 TL

14 Ayar Altın: Alış 3.860,90 TL

MALATYA’DA ALTIN ALIRKEN BUNA DİKKAT!

Piyasada "Eski" olarak tabir edilen altınlar, basım yılı üzerinden zaman geçmiş olanları ifade ederken; "Yeni" altınlar darphaneden yeni çıkmış ürünleri temsil ediyor. Malatya'da bugün Yeni Çeyrek Altın ile Eski Çeyrek Altın arasındaki fark 138 TL'ye kadar çıkmış durumda. Yatırım yaparken bu farkı göz önünde bulundurmak, uzun vadede kâr marjınızı etkileyebilir.

Önemli Not: Liste fiyatları piyasadaki anlık verilere dayanmaktadır. Kuyumculardaki işçilik ve bölge farkına göre küçük değişimler görülebilir.