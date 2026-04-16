Son dönemde artan depremler nedeniyle Malatya'da yaşayan vatandaşlar fay hattının nereden geçtiğini ve şehrin deprem riski altında olan bölgelerini merak ediyor. Uzmanlar Malatya'yı tehdit eden üç büyük fay hattına dikkat çekerken, şehrin zemin yapısı da ilçe ilçe büyük farklılıklar gösteriyor.

MALATYA DEPREM FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

Yerbilimcilerin ve AFAD verilerinin ortaya koyduğu tabloya göre, Malatya'yı olası bir depremde doğrudan etkileyecek üç devasa fay sistemi bulunuyor. Bunların ilki, bölgenin en büyük ve en yıkıcı tektonik yapısı olan Doğu Anadolu Fay Hattı. İkinci büyük tehlike ise Sürgü'den başlayıp Akçadağ'ın kenarını sıyırarak Ovacık'a kadar uzanan Malatya-Ovacık Fay Hattı. Şehri yakından ilgilendiren üçüncü kırık ise doğrudan merkez bölgeleri etkileyen Çöşnük Fayı. Bu üç ana kırık sistemi, şehrin depremsellik açısından ne kadar kritik bir noktada oturduğunu açıkça gözler önüne seriyor.

MALATYA'DA EN RİSKLİ YERLER VE DEPREM BEKLENEN İLÇELER HANGİLERİ?

Şehirdeki deprem geçmişi incelendiğinde özellikle fay hatlarının kesiştiği veya aktif kırıkların yüzeye yaklaştığı noktalar büyük risk taşıyor. Doğu Anadolu Fay Sistemi'nin Çelikhan (Adıyaman) ile Erkenek (Malatya) arasında kalan yaklaşık 45 kilometrelik bölümü, uzmanların her zaman mercek altında tuttuğu alanların başında geliyor. Tarihsel kayıtlara göre 1986 yılının yaz aylarında art arda yaşanan iki şiddetli deprem de tam olarak Çelikhan-Erkenek parçası ile Sürgü fayının kesiştiği bu kritik alanda meydana geldi. Uzmanlar, fayların birleştiği bu hat üzerindeki yerleşim yerlerinde deprem tehlikesinin her zaman daha yüksek olduğu konusunda uyarıyor.

MALATYA'NIN ZEMİNİ EN SAĞLAM İLÇELERİ NERESİ?

Deprem korkusuyla yaşayan vatandaşların en çok araştırdığı bir diğer konu ise güvenli limanlar. Malatya'da zemin açısından en şanslı ve en sağlam bölge şehrin güney kesimleri olarak öne çıkıyor. Özellikle Malatya'nın güneyinden geçen Güney Çevre Yolu güzergahı ve çevresi, yapılaşma için çok daha güvenilir bir zemin sunuyor. Jeolojik çalışmalara göre bu bölgenin zemininde yer alan kayaçların yaşı 16 ile 170 milyon yıl arasında değişiyor. Yani şehrin güney kısımları, deprem dalgalarını büyütmeyen, oldukça dirençli, kayalık ve yaşlı bir zemin yapısına sahip.

E-DEVLET MALATYA FAY HATTI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Oturduğunuz binanın altından veya yakınından fay geçip geçmediğini öğrenmek günümüzde sadece birkaç saniyenizi alıyor. E-Devlet kapısı üzerinden "AFAD Türkiye Deprem Tehlike Haritası" sistemine giriş yaparak yaşadığınız mahallenin, sokağın ve hatta oturduğunuz binanın deprem risk durumunu harita üzerinden detaylı bir şekilde görebilirsiniz.