Türk pop müziğinin dev ismi Gülşen, bir süredir üzerinde titizlikle çalıştığı yeni albümüyle hayranlarını heyecanlandırıyordu. Ancak stüdyo çalışmaları tam gaz devam ederken, internet dünyasında bir anda dolaşıma giren asılsız bilgiler büyük bir krizin fitilini ateşledi. Sanatçının yeni albümünün adı ve şarkı listesi olduğu iddia edilen tamamen uydurma detaylar, kısa süre içinde sosyal medya platformlarında hızla yayıldı. Gülşen yeni albüm, Gülşen şarkı listesi ve Gülşen açıklama aramaları milyonlarca kullanıcı tarafından sıkça yapılırken, beklenen net yanıt bizzat ünlü sanatçının kendisinden geldi. Hakkında bilinçli olarak çıkarılan söylentilere adeta ateş püsküren pop yıldızı, itibar zedelemeye yönelik bu hamlelere asla sessiz kalmayacağını vurguladı.

GÜLŞEN YENİ ALBÜM ŞARKILARI İDDİALARI DOĞRU MU?

Uzun zamandır stüdyoya kapanan ve yeni şarkıları için yoğun bir mesai harcayan Gülşen, hakkında çıkan asılsız haberler yüzünden zor günler geçirdi. Bazı magazin sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında, albümün konsepti ve şarkı isimlerinin sızdırıldığına dair haberler yer aldı. Ancak ünlü şarkıcı bu detayların tamamen hayal ürünü olduğunu belirtti. Gündem yaratmak uğruna uydurulan bu bilgilerin kendi sanat anlayışıyla uzaktan yakından ilgisi olmadığını savunan Gülşen, ortaya atılan isimleri kesin bir dille yalanladı. Ünlü isim, albümüyle ilgili en doğru bilgilerin sadece kendi resmi kanallarından paylaşılacağının altını çizdi.

GÜLŞEN'DEN SOSYAL MEDYADA ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

Kısa sürede binlerce kişinin konuştuğu bu olayın ardından resmi hesapları üzerinden bir kamuoyu açıklaması yayınlayan Gülşen, tepkisini gizlemedi. Asılsız haberleri yapanları çok sert bir dille eleştiren başarılı sanatçı, paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Çıkacak albümümün adına dair, 'kendi karakterlerinin temsili olan' hayali şarkı adıyla haysiyetsizce ve gerçek dışı haber yapan tüm kişi ve kurumlarla benim ve avukatımın hukuk yoluyla hak ettikleri şekilde ilgileneceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururum."

Pop yıldızının bu tavizsiz duruşu, sanatçının hayranlarından ve sanat camiasından kısa sürede büyük destek gördü.

GÜLŞEN KİMLERE DAVA AÇIYOR, YASAL SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Ünlü yıldızın sosyal medyadaki bu sert çıkışı, sadece bir sitemden ibaret kalmadı. Edinilen bilgilere göre Gülşen, avukatına doğrudan talimat verdi ve yasal sürecin düğmesine resmen bastı. Önümüzdeki günlerde, söz konusu hayali şarkı isimlerini ortaya atan, bu yalan haberi yayan ve sanatçının itibarını zedelemeye çalışan tüm kişi ve kurumlar hakkında resmi suç duyurusunda bulunulacak. Ayrıca bu asılsız iddiaları dolaşıma sokanlar hakkında ciddi tazminat davaları açılacağı da konuşuluyor. Müzikseverler şimdi bir yandan yasal sürecin sonucunu yakından takip ederken, diğer yandan Gülşen'in stüdyodan çıkacak gerçek şarkılarını duyuracağı o büyük günü iple çekiyor.