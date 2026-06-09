Asrın felaketinin ardından Battalgazi ilçesi Bahçebaşı bölgesinde inşa edilen ve kısa süre içinde 50 bin kişilik dev bir noktaya dönüşmesi beklenen TOKİ konutları, yazın gelişiyle birlikte adeta bir çevre çilesinin merkez üssü haline geldi. Bölgede baş gösteren yoğun sinek, böcek ve koku problemi basının gündemine taşınırken, iddialara Malatya Büyükşehir Belediyesinden jet hızında yanıt geldi.

DÖKÜLEN ONCA İLACA RAĞMEN SİNEKLER NEDEN BİTMİYOR?

Belediye yetkilileri, Bahçebaşı TOKİ 5, 6 ve 7. etaplarda mistblower cihazları ve holder makineleriyle yoğun bir ilaçlama mesaisi yürütüldüğünü resmen duyurdu. Ancak sahada süren bu hareketliliğe ve dökülen onca ilaca rağmen sineklerin neden bitmediği sorusu, olayın perde arkasındaki daha büyük bir problemi deşifre etti.

DURUMU CİDDİYE ALIN!

Bölgede yaşayan binlerce vatandaş, sorunun sadece "periyodik bir sinek problemi" olmadığını belirtiyor. İlaçlama kamyonlarının arkasından koridorların simsiyah sinek ölüleriyle dolduğunu ancak saatler sonra yeni sürülerin evleri abluka altına aldığını ifade eden mahalle sakinleri, durumun ciddiye alınmasını istiyor.

Bahçebaşı TOKİ konutlarında yaşam mücadelesi veren ve her ay düzenli aidat ödemelerine rağmen temiz bir çevreye hasret kaldıklarını belirten vatandaşların sosyal medya üzerinden paylaştığı yorumlar şöyle:

“SİVRİSİNEK, KARASİNEK, HAMAMBÖCEĞİ, YILAN, KERTENKELE NE ARARSANIZ VAR”

"Orada yaşayan 34 bin kişiden biriyim. Sadece sinek değil; fabrikanın zehirli atıkları, çöp tesisinden gelen koku, sis ve duman hayatı yaşanmaz kılıyor. Sivrisinek, karasinek, hamamböceği, yılan, kertenkele ne ararsanız var. En kısa zamanda köklü bir çözüm bekliyoruz."

“SAĞLIKLI BİR ÇEVREDE YAŞAMAKTA ZORLANIYORUZ”

Öte yandan, yaşanan bu mağduriyeti dile getiren depremzedelerin en çok kırıldığı nokta ise seslerini duyurmaya çalışırken karşılaştıkları ön yargılar oluyor. Haklı taleplerinin yanlış yorumlanmasından dert yanan bir başka mahalle sakini ise durumu şu şekilde özetliyor:

"Bu sorunu yerleştiğimiz günden beri her fırsatta dile getirdim. Ancak ne yazık ki, sanki bizler devlete ve millete karşıymışız gibi bir algı oluşmaya başladı. Bu gerçekten çok üzücü. Talebimiz ne devlete ne de yapılan hizmetlere karşı çıkmaktır. Aksine, bize bu imkânı sunan tüm yetkililere teşekkür ediyoruz. Ancak yaşam alanlarımızın hemen yanında bulunan bu büyük tesis nedeniyle sağlıklı bir çevrede yaşamakta zorlanıyoruz. Lütfen bu tesisi yerleşim alanından kaldırın."

Vatandaşlar, yüksek aidatlar ödenmesine rağmen bina içi ve dışı temizliğin az olduğunu, çöpten yayılan ağır kokuya bir de lağım kokusunun eklendiğini belirterek, belediye ekiplerinin taşıma suyla değirmen döndürmeye çalıştığını, asıl bataklığın kurutulması gerektiğini ifade ediyorlar.