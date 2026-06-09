Sosyal medya kullanıcıları ve hayranları internet üzerinde "Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten neden bir araya geldi?", "Melis İşiten'in kızı Ada kaç yaşında?" ve "Ada Kaygılaroğlu ilkokuldan mezun mu oldu?" sorgularını sıkça araştırıyor. İşte magazin gündemini süsleyen o özel güne dair tüm merak edilenlerin yanıtları...

Ekranların sevilen yüzleri Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten, bir kez daha kızları Ada için buluşarak herkese örnek bir anne-baba tablosu çizdi. Boşandıktan sonra da çocukları için sık sık görüşmeye devam eden eski eşler, bu kez Ada'nın ilk büyük okul sevinci için yan yanaydı. Ünlü çiftin sosyal medya hesaplarından paylaştığı mezuniyet kareleri, takipçileri tarafından büyük beğeni topladı ve paylaşıma yorum yağdı. Hem Uraz Kaygılaroğlu'nun özel hayatı hem de Melis İşiten'in kızına dair yaptığı duygusal paylaşımlar, son günlerin en çok araştırılan konuları arasına girdi.

URAZ KAYGILAROĞLU VE MELİS İŞİTEN NEDEN BİR ARAYA GELDİ?

2014 yılında hayatlarını birleştiren ve 2019 yılında dostça yollarını ayıran oyuncu çift Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten, kızları Ada'nın mutluluğu için mezuniyet töreninde yeniden bir araya geldi. 2016 yılında kucaklarına aldıkları ilk göz ağrıları Ada, artık büyüdü ve ilkokul eğitimini başarıyla tamamladı. Eski eşler, Ada'nın bu önemli gününde onu yalnız bırakmadı ve törende omuz omuza poz verdi. İkilinin çocukları için aralarındaki saygıyı koruyarak sürdürdükleri bu ilişki, sevenlerinden tam not aldı.

MELİS İŞİTEN'İN KIZI ADA KAYGILAROĞLU MEZUN MU OLDU?

Sanat dünyasının parmakla gösterilen eski eşleri Uraz ve Melis'in kızları Ada, ilkokuldan resmen mezun oldu. Tören boyunca kızlarının büyük heyecanına ortak olan ünlü çift, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Ada'nın cübbe ve kep içindeki sevimli halleri, törene katılanların ve sosyal medya takipçilerinin ilgi odağı haline geldi. Kaygılaroğlu ve İşiten, kızlarının büyümesine şahitlik ederken, anne ve baba olmanın getirdiği derin gururu hayranlarıyla paylaşmayı ihmal etmedi.

MELİS İŞİTEN SOSYAL MEDYADA HANGİ MESAJI PAYLAŞTI?

Mezuniyet coşkusunu dijital dünyaya da taşıyan anne Melis İşiten, Instagram hesabından hem duygusal hem de tebessüm ettiren bir paylaşım yaptı. Törenden çekilen o renkli kareleri takipçilerinin beğenisine sunan başarılı oyuncu, fotoğrafların altına "İş bu noktaya geldi. Ada ilkokulu bitirdi" notunu düştü. Kısa sürede binlerce beğeni ve yüzlerce yorum alan bu gönderi, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Takipçiler, Ada'ya yeni eğitim hayatında başarılar dilerken, anne ve babasını da çocuklarına gösterdikleri bu güzel tutumdan dolayı tebrik etti.