Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri (MOTAŞ), Emeksiz alt geçidinde gerçekleştirilecek altyapı çalışmaları nedeniyle toplu taşıma hatlarında zorunlu düzenlemeye gidildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, çalışmalar süresince belirlenen hatların güzergâhlarının geçici olarak değiştirileceği ifade edildi.

Yapılan açıklamada, “17 Nisan 2026 tarihi itibarıyla, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan altyapı çalışmaları (Kız Meslek - Kayısı Heykeli arası Emeksiz alt geçit altyapı çalışması) nedeniyle 2B, 8E, 20AB, 150 ve 153A hat numaralı araçlarımızın güzergâhlarında geçici ve zorunlu düzenlemeye gidilmiştir” denildi.

İŞTE YENİ GÜZERGAH

Bu kapsamda araçların kalkış noktası Kapalı Çarşı önü Merkez Otobüs Durağı olarak belirlendi. Araçlar İnönü Caddesi üzerinden Emeksiz Caddesi'ne dönüş yaparak güzergâhlarını takip edecek.

Dönüş istikametinde ise araçları Emeksiz alt geçidini kullanmayacak olup, İnönü Caddesi üzerinde bulunan Merkez Otobüs Durağında son durak yapacak.