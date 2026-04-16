Malatya’da şehir içi ulaşımın önemli noktalarından biri olan Emeksiz alt geçidi, altyapı çalışmaları nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı. Kararın, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında alındığı bildirildi.

Yetkililerden yapılan açıklamada, alt geçitte gerçekleştirilecek altyapı çalışmalarının trafik güvenliği açısından zorunlu olduğu ifade edildi. Çalışmalar süresince alt geçidin araç trafiğine tamamen kapalı olacağı belirtilirken, sürücülerin bu süreçte alternatif güzergâhlara yönelmesi istendi.

Özellikle yoğun saatlerde bölgede trafik sıkışıklığı yaşanmaması adına gerekli önlemlerin alınacağı kaydedilirken, vatandaşların yönlendirme levhalarına dikkat etmeleri gerektiği vurgulandı.

NE ZAMAN AÇILACAK?

Öte yandan, Emeksiz alt geçidinin ne zaman yeniden trafiğe açılacağına ilişkin henüz net bir tarih paylaşılmadı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından geçidin yeniden hizmete alınacağı belirtilirken, süreçle ilgili gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.