Malatya’da daha önce bir özel eğitim kurumunda yaşanan şiddet olayı ilgili açıklamalarıyla gündeme gelen Esenlik eski müdürü Veysel Tay, bu kez sosyal medyada paylaştığı mesaj nedeniyle dikkat çekti. Tay, 14 yaşındaki bir çocuk üzerinden yaptığı değerlendirmede eğitim sistemi ve bazı eğitimcileri hedef aldı. Paylaşım kısa sürede kamuoyunda tepkilere neden oldu.

Veysel Tay, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“14 Yaşındaki bir çocuğa (silah nedir bilmeyen bir çocuğa) eline silah almaktan başka bir çıkış yolu bırakmayan, küçük bir çocuğu hayatından herşeyden vazgeçirten, sonra da utanmadan çocuğu cani ilan edip, kendilerini korunmaya muhtaç gibi gösteren, haya yoksunu sözde eğitimcileri(!) Allah'a havale ediyorum. Başta 14 yaşındaki bu çocuk olmak üzere hayatını kaybeden tüm çocuklara Allah'tan rahmet diliyorum.”

Veysel Tay'ın bu açıklamalarından sonra emniyette ifade verdiği bilgiler arasında yer aldı.