Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından organize edilen barınma yardımları, evleri hasar gören veya mevcut durumu zaten yaşanamayacak kadar kötü olan yoksul Malatyalıların yaralarını sarmayı amaçlıyor. Şehrin demografik yapısını korumak ve güvenli yaşam alanları oluşturmak adına hayata geçirilen bu teşvik programları sayesinde, ihtiyaç sahiplerinin ev tamiratlarından yeni konut yapımına kadar geniş bir yelpazede 1 milyon Türk Lirası'na kadar finansal destek almasının önü açıldı.

Battalgazi ve Yeşilyurt'ta Hasarlı Evlere Tadilat İmkanı

Malatya genelinde, özellikle Battalgazi ve Yeşilyurt gibi yoğun nüfuslu ilçelerde uygulanacak olan hibe miktarları, konutların ihtiyaç durumuna göre şekilleniyor. Basit sıva ve boya onarımları için 70 bin TL, orta ölçekli tamirat işleri için 140 bin TL bütçe tahsis ediliyor ve bu tutarların doğrudan harcanması için 6 aylık bir mühlet tanınıyor. Ağır bakıma muhtaç kapsamlı ev onarımları için 200 bin lira fon ayrılıyor. Malatya'da hızlı çözüm arayan ve prefabrik ev kurmak isteyenlere 600 bin lira, kalıcı bir betonarme yapı dikecek veya doğrudan güvenli bir mesken satın alacak vatandaşlara ise en yüksek kademe olan 1.000.000 TL'lik fon desteği 1 yıllık kullanım şartıyla veriliyor.

Malatya'da Kimler Başvuru Yapabilecek?

Bu devasa bütçeli yeniden yapılanma yardımından faydalanmak için Malatyalıların sağlaması gereken değişmez kriterler mevcut. Öncelikle kişinin 3294 sayılı kanun gereği resmi olarak muhtaçlık sınırının altında yaşaması ve 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Yardımın doğru kişilere ulaşması adına başvuranın, nafaka alabileceği varlıklı bir akrabasının bulunmaması çok önemli bir şart. Ayrıca, Malatya'daki ilgili vakfın görev sahasında en azından son 1 yıllık sürede bilfiil ikamet ediyor olma zorunluluğu, sistemin adil işlemesini sağlayan kilit unsurlardan biri.

Malatyalı Acılı Aileler İçin Hazırlanan Özel Bütçe

Büyük yıkımların ardından en dezavantajlı duruma düşen yetim aileler için Malatya'da çok özel bir pozitif ayrımcılık uygulanıyor. Kocasını yitirmiş ve hayat yükünü tek başına çeken anneler için tasarlanan "Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı", bu bölgede büyük önem taşıyor. Muhtaç durumda olan ve 18 yaşından küçük en az üç evladına bakan Malatyalı dul kadınlar bu programın ana hedef kitlesi. Her bir aileye güvenli bir gelecek sunmak adına tam 1 milyon liralık bütçe hibe ediliyor. Alınacak karar doğrultusunda hazır bir ev satın alınırsa ödeme bir defada yapılıyor; şayet anne kendi arazisine ev yaptıracaksa devlet bu parayı inşaatın aşamalarına göre üç taksitte aktarıyor.