Malatya’da yol, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Şimdiki durak MATİM İş Merkezi ile Yıldız Büfe arasında kalan güzergâh oldu. Bu bölgede yol yenileme çalışmaları kapsamında araç trafiğine kapatıldı. Ulaşım ise, kontrollü şekilde MOTAŞ durağı üzerinden sağlanıyor.

YOĞUN SAATLERE DİKKAT!

Sürücülere özellikle sabah işe gidiş ve akşam iş çıkışı saatlerinde uyarı yapıldı. Trafik yoğunluğunun artabileceği belirtilirken, alternatif güzergâhların tercih edilmesi gerektiği vurgulandı.

ÇALIŞMALAR NE KADAR SÜRECEK?

Yol bakım ve onarım çalışmalarının kısa sürede tamamlanması hedeflenirken, ekiplerin bölgede yoğun şekilde çalıştığı bildirildi.