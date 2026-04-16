Avrupa’da kupa gecesi! UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş heyecanı yaşanırken, spor tutkunlarını ekran başına kilitleyecek dopdolu bir program bizi bekliyor. İşte 16 Nisan Perşembe günün maçları, saatleri ve yayınlanacağı kanallar.

AVRUPA LİGLERİNDE KRİTİK GECE YARI FİNALİSTLER BELLİ OLUYOR

Avrupa futbolunun kalbi bu akşam atıyor. İlk maçların ardından avantajı cebine koyanlar ve mucize arayanlar sahaya çıkıyor. Tüm Avrupa kupası maçları bu akşam tabii platformu üzerinden canlı yayınlanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ ÇEYREK FİNAL RÖVANŞ MAÇLARI

19:45 | Celta de Vigo - Freiburg (İlk Maç: 0-3)

| Celta de Vigo - Freiburg (İlk Maç: 0-3) 22:00 | Nottingham Forest - FC Porto (İlk Maç: 1-1)

| Nottingham Forest - FC Porto (İlk Maç: 1-1) 22:00 | Aston Villa - Bologna FC (İlk Maç: 3-1)

| Aston Villa - Bologna FC (İlk Maç: 3-1) 22:00 | Real Betis - SC Braga (İlk Maç: 1-1)

UEFA KONFERANS LİGİ ÇEYREK FİNAL RÖVANŞ MAÇLARI

19:45 | AZ Alkmaar - FC Shakhtar Donetsk (İlk Maç: 0-3)

| AZ Alkmaar - FC Shakhtar Donetsk (İlk Maç: 0-3) 22:00 | AEK Athens - Rayo Vallecano (İlk Maç: 0-3)

| AEK Athens - Rayo Vallecano (İlk Maç: 0-3) 22:00 | ACF Fiorentina - Crystal Palace FC (İlk Maç: 0-3)

| ACF Fiorentina - Crystal Palace FC (İlk Maç: 0-3) 22:00 | Strasbourg Alsace - Mainz 05 (İlk Maç: 0-2)

SADECE FUTBOL DEĞİL BASKETBOL VE TENİS ŞÖLENİ

Günün programında sadece futbol yok. EuroLeague’de Fenerbahçe Beko sahne alırken, tenis kortlarında ve voleybol liglerinde de kritik mücadeleler oynanacak.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ KARŞILAŞMALARI

16.00 | Bursa BB - Fenerbahçe Medicana (Efeler Ligi) | TRT Spor Yıldız

| Bursa BB - Fenerbahçe Medicana (Efeler Ligi) | 19.00 | Fenerbahçe Medicana - Vakıfbank (Sultanlar Ligi) | TRT Spor Yıldız

| Fenerbahçe Medicana - Vakıfbank (Sultanlar Ligi) | 19.15 | Al Sadd - Vissel Kobe (AFC Şampiyonlar Ligi) | Spor Smart

| Al Sadd - Vissel Kobe (AFC Şampiyonlar Ligi) | 21.00 | Asvel - Fenerbahçe Beko (EuroLeague) | S Sport

| Asvel - Fenerbahçe Beko (EuroLeague) | 21.00 | Zeynep Sönmez - Fernandez (WTA Stuttgart) | beIN Connect

MAÇLAR HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Avrupa kupası maçlarının Türkiye'deki yayın merkezi tabii platformudur. Ancak TRT'nin yayın politikası gereği, gecenin öne çıkan bazı kritik mücadelelerinin TRT 1 veya TRT Spor üzerinden şifresiz olarak ekranlara gelmesi bekleniyor. Tenis ve basketbol maçları ise S Sport ve beIN Connect platformlarında olacak.