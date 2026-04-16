Malatya’da 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerde yıkılan ve 4 kişinin yaşamını yitirdiği Karayiğit Apartmanı’na ilişkin davada karar çıktı. Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanıklar hakkında hüküm verildi.

Karar duruşmasına taraf avukatları katılırken, sanık müdafileri müvekkillerinin kusurlarının bulunmadığını savunarak beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucunda binanın inşa sürecinde sorumluluğu bulunduğunu değerlendirdiği sanıklar Ü.K., M.D. ve M.G.’yi 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Bir diğer sanık M.G. hakkında ise 5 yıl 1 ay 3 gün hapis cezası verildi.

Öte yandan mahkeme, diğer sanıklar H.E. ve A.D.’nin üzerlerine atılı suçları işlemedikleri gerekçesiyle beraatlerine hükmetti.

Karar, deprem davalarındaki sorumluluk tartışmalarını yeniden gündeme getirirken, hayatını kaybedenlerin yakınları verilen cezaların yeterliliğini tartışmaya açtı.