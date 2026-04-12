Yeşilyurt ilçesi Konak Mahallesinde bir restoranda meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 21.20 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Konak Mahallesi’nde bulunan restoranda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 62 yaşındaki Remzi Turan, amcasının oğlu olduğu öğrenilen M.T. (40) tarafından tabanca ile ateş edilmesi sonucu karın boşluğu ve ayak bölgesinden ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, ağır yaralı olarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Turan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İki akraba arasında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilirken, olayın ardından kaçan şüpheli M.T. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden Turan’ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis ekipleri morg çevresinde güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.