Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bir şantiyede meydana gelen yüksekten düşme olayında 1 kişi hayati tehlike oluşturacak şekilde yaralandı.

Battalgazi ilçesi Cevherizade Mahallesi’nde Emeksiz Caddesi'nde akşam saatlerinde yaşanan olayda bir inşaat şantiyesine giren M.A.Ş. isimli şahıs yüksekten düşerek ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan olay yeri inceleme ekipleri, şantiyede detaylı çalışma gerçekleştirirken, olayla ilgili inceleme ve tahkikat başlatıldı.