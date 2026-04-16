Tarım TV’de Ercan Gürses'in sunduğu Şehrin Güvencesi programına katılan Malatya Valisi Seddar Yavuz, kayısıya ilişkin çok önemli bilgiler paylaştı. Programda konuşan sunucu Ercan Gürses, “Malatya özelinde konuşacağız. Malatya'nın bir deniz derya olduğunu biliyorum bu konuda. Kayısıya da özel bir parantez açacağız mutlaka ama öncelikle genel bir soru sorayım: Genel tarımsal potansiyeli nasıl Sayın Valim?” dedi.

“MALATYA MİKROKLİMA BİR BÖLGE OLMASI SURETİYLE AVANTAJLARA SAHİP”

Vali Seddar Yavuz,

“Şimdi efendim Malatya 12.3 km² coğrafi alana sahip. Ortalama yüksekliğin 900 olduğu ve 21 civarında geniş ovan bulunduğu, yaklaşık da 400.000 hektar civarında tarım alanı bulunan bir şehir. Bu 400.000 hektar tarım alanının yaklaşık yüzde 40'ı verimli olarak sulanabiliyor. Dolayısıyla 153.000 hektar alan Malatya'da sulanabiliyor. Bu vesileyle özellikle ovaların genişliği, sulama imkanının fazlalığı vesilesiyle ve verimli toprakları ile beraber birçok bitkisel üretime müsait bir bölge olarak da adlandırabiliriz. Özellikle karasal iklim ve Akdeniz iklimi mikroklima bir bölge olması suretiyle de avantajlara sahip. Bu anlamda geniş kapama bahçeli, kayısı bahçelerimiz ki yaklaşık 1 milyon 100 bin dekar alanda kayısı, yaklaşık 850 bin dekar alanda hububat ve yaklaşık 130 bin dekar alanında da yem bitkileri gibi, sebze, meyve gibi farklı alanlarda da üretim yapılabiliyor”

bilgilerini aktardı.

“DOĞU ANADOLU'NUN EN ÖNEMLİ TARIM ŞEHRİ DERSEK ABARTMIŞ OLMAYIZ”

Şehirde ürün çeşitlendirmesi yapmak için çalışmalar olduğunu ifade eden Vali Yavuz,

“Diğer taraftan tabii ürün deseninin çeşitlendirilmesi, farklı ürünlerin de denenmesi konusunda tarım il müdürlüğümüzün çeşitli çalışmaları var. Yine üniversitemizde işbirliği yapılarak birim alanından daha fazla verim ve daha fazla gelir getirebilecek alanları da hep beraber çalışmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla Doğu Anadolu'nun en önemli tarım şehri dersek abartmış olmayız bu baskıyla”

ifadelerinde bulundu.

“ÖZEL PARANTEZ KAYISI”

Kayısıya ilişkin konuşan sunucu Ercan Gürses, “Müthiş… Efendim özel parantez kayısı. Kayısıyı biraz önce yayından önce sizinle sohbette bazı rakamları dile getirdiniz. 450 milyon dolarlık ihracat değeri var değil mi? Elbette başka illerimiz de var ama kayısı deyince Malatya aklımıza geliyor. Ben Malatya ve kayısı deyip bununla sizi başa bırakayım” sözlerini aktardı.

“200 BİN MALATYALI HEMŞEHRİMİZ GEÇİMİNİ KAYSIDAN SAĞLIYOR”

Konuya ilişkin Vali Yavuz,

“Şimdi efendim profesyonel anlamda üretim yapılan, bilinçli tarımın en iyi örneklerinin verildiği alanlardan bir tanesi kayısı üretimi, Malatya açısından. Ve Malatya deyince Malatya kayısı akla gelir ki sadece Türkiye'de değil aynı zamanda dünyada da böyle. Yaklaşık 110 ülke ihraç ediyoruz.1 milyon 100 bin dekarda yaklaşık 42 bin ailemiz, neredeyse 200 bin Malatyalı hemşehrimiz geçimini kaysıdan sağlıyor. Dolayısıyla gerek aroması, gerek şeker oranı, gerekse kurutulduğundaki yumuşaklığıyla Malatya kuru kayısısı gerçekten bir dünya markası”

diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

ORTA ASYA, MALATYA’YA RAKİP OLABİLİR Mİ? “KAYISIMIZIN PAZAR PAYINI KORUMAK İÇİN ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ”

“Malatya kuru kayısınla beraber Sivas'ta da Elazığ'da da Kahramanmaraş’ın Malatya'ya yakın bölgelerinde de yine kuru kayısı üretimi yapılıyor. Şunu söyleyebilirim: Türkiye kuru kayısı üretiminin yaklaşık yüzde 85 ila 90'ı Malatya'da üretiliyor ve dünya kuru kayısı pazarında da neredeyse biz açık ara öndeyiz ve aranan en önemli ürünüz. Biraz önce bahsettiğim nitelikleri sebebiyle aynı zamanda dünyada tescil edilmiş coğrafi işaret olarak da Malatya kayısı dünyada bir marka haline gelmiş durumda. Dolayısıyla kayısının özellikle hem kalitesini hem pazar payını korumak için de çalışmalar yapıyoruz. Son yıllarda farklı ülkelerde de kayısı üretimine bir yönelme söz konusu; Orta Asya ülkeleri olmak üzere. Ancak aynı aroma, aynı tat, şeker oranını tutturmada ciddi yine bizim avantajlarımız söz konusu.”