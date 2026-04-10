Malatya merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla, sosyal medya üzerinden vatandaşları "düşük faizli kredi" vaadiyle ağa düşüren dolandırıcılık şebekesi çökertildi.

409 BİN TL'SİNİ KAPTIRDI

Bir vatandaşın sosyal medyadaki sahte ilana inanarak 409 bin TL dolandırılması üzerine Malatya İl Jandarma Komutanlığı harekete geçti. Yapılan teknik takip sonucu şüphelilerin Gaziantep, Kocaeli ve Diyarbakır'daki adresleri tespit edildi.

HESAPLARDAKİ RAKAM ŞOKE ETTİ

Düzenlenen baskınlarda 3 şüpheli yakalanırken, yapılan incelemelerde zanlıların banka hesaplarında tam 30 milyon TL'lik para trafiği olduğu belirlendi. Aramalarda çok sayıda telefon, bilgisayar ve banka kartına el konuldu.

3 TUTUKLAMA

Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KRİTİK UYARI: Yetkililer, sosyal medyadaki "borç kapatma" veya "uygun kredi" reklamlarına karşı dikkatli olunması ve şahsi bilgilerin kimseyle paylaşılmaması gerektiğini vurguladı.