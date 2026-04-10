MALATYA – Dünya kayısı başkenti Malatya’da, Mart ayı ortasından bu yana etkili olan sağanak yağışlar ve yüksek kesimlerdeki kar yağışı, üreticide "zirai don" ve "hastalık" endişesini artırdı. Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, süreçle ilgili kritik açıklamalarda bulunarak üreticilere sabır ve dikkat çağrısı yaptı.

RİSK MASADA "HENÜZ NET BİR ŞEY SÖYLEMEK İÇİN ERKEN"

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında yaşanan iklimsel mağduriyetleri hatırlatan Başkan Özcan, bu yıl da benzer bir belirsizliğin hakim olduğunu vurguladı. Meyve oluşum sürecinin devam ettiğini belirten Özcan, "Hava sıcaklıklarındaki dalgalanmalar ve yağışlar riski diri tutuyor. Mahsulün durumu ancak Mayıs ayının ortasında netleşecek" dedi.

MONİLYA TEHLİKESİ KAPIDA MI?

Sadece soğuk hava değil, aşırı yağışların beraberinde getirdiği nemin de risk oluşturduğunu ifade eden Özcan, bazı bölgelerden monilya hastalığına dair ihbarlar aldıklarını söyledi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin sahada incelemelerini sürdürdüğünü belirten Özcan, akademik veriler ışığında bir rapor hazırlanacağını kaydetti.

ÜRETİCİYE KRİTİK UYARI İLAÇLAMAYI İHMAL ETMEYİN!

Zorlu hava şartlarına rağmen Malatyalı çiftçilerin sahada büyük bir mücadele verdiğini dile getiren Ramazan Özcan, şu uyarılarda bulundu:

Takipte Kalın: Meteorolojik verileri ve yetkili kurumların duyurularını yakından izleyin.

Meteorolojik verileri ve yetkili kurumların duyurularını yakından izleyin. Sabırlı Olun: Risk tamamen geçmiş değil, Mayıs ortasına kadar süreç hassasiyetini koruyor.