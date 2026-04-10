Malatya’nın Darende ilçesinde, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte trafik kazası alarmı verildi. Saat 06.30 sularında gerçekleşen olayda, Yukarıulupınar mevkiinde seyir halinde olan bir otomobil adeta kontrolden çıktı.
ÖNCE KARŞI ŞERİDE GEÇTİ, SONRA KANALA SAVRULDU
Edinilen bilgilere göre; Kayseri istikametine gitmekte olan Ö.F.G. (27) yönetimindeki 14 AEA 251 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle dehşet saçtı.
Kaza anında yaşananlar ise oldukça çarpıcı:
- Kontrolden çıkan araç önce karşı şeride geçti.
- Hızla bariyerlere çarpan otomobil, çarpmanın şiddetiyle tekrar kendi şeridine savruldu.
- Feci savrulma, aracın yol kenarındaki sulama kanalına düşmesiyle son buldu.
EKİPLER SEFERBER OLDU
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye hızla sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde yaralanan genç sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
İnceleme Başlatıldı: Bölge trafik ekipleri kazanın meydana geldiği noktada detaylı inceleme yaparken, kazayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.