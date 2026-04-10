Türkiye genelindeki camilerde bugün okunacak olan 10 Nisan 2026 Cuma hutbesi, "İslam" başlığıyla yayınlandı. Diyanet'in hazırladığı metinde; İslam'ın huzur ve mutluluk daveti, tevhid inancı ve toplumsal vahdetin önemi üzerinde duruldu. Özellikle "hiçbir grup İslam'ı kendi tekelinde göremez" vurgusu yapıldı.

İSLAM İNSANLIĞIN KURTULUŞ REÇETESİ

Hutbede, İslam’ın zihinleri kötü düşüncelerden, nefisleri ise bencillikten arındıran bir din olduğu hatırlatılacak. Cenâb-ı Hakk’ın insanlığa rehber olarak gönderdiği İslam’ın, yeryüzünde dürüstlük ve hakkaniyeti hakim kılmanın yegâne yolu olduğu belirtilecek.

"TEVHİD ÖZGÜRLÜKTÜR, VAHDET KARDEŞLİKTİR"

Aziz müminlere seslenilen hutbede, İslam’ın özünün tevhid olduğu ifade edilecek. Tevhidin sadece Allah'a kul olmak ve sahte esaretlerden kurtulmak olduğu vurgulanırken, toplumsal hayattaki yansıması olan vahdetin (birlik ve beraberlik) önemi şu sözlerle dile getirilecek:

"Farklılıkları zenginlik olarak görmek, ayrışmanın değil bütünleşmenin vesilesidir."

FİTNE VE FESADA KARŞI BİRLİK MESAJI

Hutbenin en dikkat çekici kısımlarından biri de İslam'ın evrenselliğine yapılan vurgu olacak. Hiçbir yapı veya grubun dini kendi tekeline alamayacağının altı çizilerek, ümmetin vahdetine ve vatanın birliğine zarar verecek fitne hareketlerine karşı dikkatli olunması gerektiği hatırlatılacak.

10 NİSAN 2026 CUMA HUTBESİ TAM METNİ

Hutbe, Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in "Allah’ım! Bozgunculuktan, nifaktan ve kötü ahlaktan sana sığınırım" duasıyla son bulacak.

