Türk Polis Teşkilatı’nın 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Malatya’da anlamlı bir tören gerçekleştirildi.

Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından konuşan İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, emniyet teşkilatının Cumhuriyetin temel değerlerine bağlı kalarak milletin huzur ve güvenliği için görevini sürdüreceğini ifade etti. Ay, konuşmasında şehit ve gazileri de rahmet ve minnetle andı.

Burada bir açıklama yapan İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, şu ifadeleri kullandı:

“Aziz Atatürk, Türk Polis Teşkilatının 181. Kuruluş Yıl Dönümünü kutlarken manevi huzurunuzda bulunmanın derin heyecanını yaşıyoruz. Bizler kurmuş olduğunuz cumhuriyetin temel değerlerini koruma ve yaşatma görevini üstlenen, vatan sevgisini her şeyin üstünde tutan emniyet mensupları olarak emanetimize sahip çıkmaya hukuktan ve adaletten ayrılmadan görev yapmaya ant içtik. Bugün buradan bir kez daha söz veriyoruz ki milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak adına hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan görev yapacağız. Bu anlamlı günde başta zatı haliniz olmak üzere teşkilatta emeği geçen bütün geçmiş büyüklerimizi, şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun.”