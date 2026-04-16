Malatya’da Sancaktar Mezarlığı bitişiğinde bulunan ve aylardır yıkım tartışmalarıyla gündeme gelen Eski Şire Pazarı’ndaki son durumu esnaflar, Busabah Medya’ya anlattı. 888 dükkânın aktif şekilde kullanıma hazır olduğunu vurgulayan esnaf hem mülkiyet dağılımına yönelik iddialar hem de cami inşaatındaki belirsizlik nedeniyle yetkililere tepki gösterirken, pazarı terk etmeyeceklerinin açıkça ifade etti.

888 DÜKKÂN İÇİN "SAĞLAM" RAPORU "GİTMİYORUZ!"

Pazarın 65 yıllık emektarı Mehmet Avucu, resmi kurumların "ağır hasar" raporuna rağmen blokların güvenli olduğunu kanıtladıklarını belirtti. Toplamda 888 dükkânın ticarete hazır beklediğini vurgulayan Avucu, "Kendi imkanlarımızla sağlam raporunu aldık. Dükkanlarımız güvenli, ticaretimiz devam ediyor. Yerimizi terk etmiyoruz" dedi.

"DÜKKANLAR ESNAFA DEĞİL, ZENGİNLERE SATILDI"

Mülkiyet hakları konusunda yetkililere ağır eleştirilerde bulunan pazar esnafı, şu iddiaları dile getirdi:

"Bize dükkân verilmediği gibi, yeni yerlerin esnaf olmayan dışarıdan kişilere satıldığını görüyoruz. Yetkililer bize verdiği sözü tutmadı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı kandırarak burayı rezerv alan ilan ettiler!"

CAMİ İNŞAATINDA "İSİM" KRİZİ

Pazarın yıkılan camisiyle ilgili süreçte de esnafın tepkisi büyük oldu. Hafif hasarlı olmasına rağmen yıkılan cami için sunulan şartlı teklifleri reddeden esnaf, "Hayırsever 'ismini vermek' şartıyla yapalım diyor, biz kabul etmiyoruz. Belediye ise hâlâ çekimser, somut bir adım yok" ifadelerini kullandı.

TİCARET TAM GAZ DEVAM EDİYOR

Pazarın kapalı olduğuna dair yanlış algıyı kırmak isteyen esnaf Şemsettin Eser, tüm Malatya halkını ve üreticileri pazara davet etti. Eser, "Boş dükkanımız yok, her sabah pazarımız kuruluyor. Tadilatlarımızı yaptık, meydanı kapattık. Köylümüz, üreticimiz gönül rahatlığıyla buraya gelebilir" dedi.