Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Türkiye’nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve Malatya’nın unutulmaz Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu (Hamido) için bir anma mesajı yayımladı. Başkan Geçit, her iki liderin de Malatya ve Türkiye için bıraktığı mirasın önemine dikkat çekti.

"TURGUT ÖZAL’IN VİZYONU REHBERİMİZ"

Başkan Geçit, Turgut Özal’ın Türkiye’nin modernleşme ve kalkınma sürecindeki kritik rolünü vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Merhum Özal, gerçekleştirdiği reformlar ve güçlü iradesiyle Türkiye'nin gelişiminde bir dönüm noktası olmuştur. Vizyoner liderliğiyle milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahiptir."

"HAMİT FENDOĞLU CESARETİN VE DURUŞUN ADI"

1978 yılındaki hain suikastta hayatını kaybeden Hamit Fendoğlu’nu rahmetle anan Geçit, Fendoğlu’nun Malatya için bir sembol olduğunu belirtti:

"Hizmet yolunda canını feda eden Hamit Fendoğlu, cesaretiyle hafızalarımıza kazınmış büyük bir dava insanıdır. Onun aziz hatırası, birliğimizin en güçlü sembolüdür."

"MİRASLARINA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Geçit, geçmişe sahip çıkmanın bir borç olduğunu hatırlatarak, "Bu topraklara hizmet etmiş büyüklerimizi unutmadan, onların mirasını geleceğe taşımak en büyük sorumluluğumuzdur. Her iki değerimizi de rahmet ve minnetle yad ediyorum," dedi