Son dakika gelişmesi…Malatya’da Esenlik eski müdürü Veysel Tay hakkında, sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle başlatılan inceleme sonrası yeni bir gelişme daha yaşandı. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ifadesi alınan Tay, “suç ve suçluyu övme” iddiasıyla savcılığa sevk edildi.

Veysel Tay, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“14 Yaşındaki bir çocuğa (silah nedir bilmeyen bir çocuğa) eline silah almaktan başka bir çıkış yolu bırakmayan, küçük bir çocuğu hayatından herşeyden vazgeçirten, sonra da utanmadan çocuğu cani ilan edip, kendilerini korunmaya muhtaç gibi gösteren, haya yoksunu sözde eğitimcileri(!) Allah'a havale ediyorum. Başta 14 yaşındaki bu çocuk olmak üzere hayatını kaybeden tüm çocuklara Allah'tan rahmet diliyorum.”