Olayların detaylarına bakıldığında; Şanlıurfa'da şahsın birinin okulu pompalı tüfekle basması ve akabinde Kahramanmaraş'ta henüz 14 yaşında olan İsa Aras Mersinli'nin beş silah ve yedi şarjörlük bir mühimmatla okulun içine kadar girebilmesi, güvenlik algısında onarılamaz yaralar açtı. Bu acımasız eylemlerde yaşamını yitiren körpe öğrenciler ve canını feda eden öğretmenimizin acısı, Malatya'daki her hanede gözyaşlarıyla karşılandı. Kendi çocuklarını okullara gönderen Malatyalı veliler, fiziki güvenlik şartlarının acilen ve eksiksiz bir şekilde iyileştirilmesi gerektiğini belirterek devletten somut adımlar atmalarını bekliyor.

Müfettiş Ordusu Sahada, Rehabilitasyon Çalışmaları Başladı

Olayların yarattığı ulusal şokun ardından İçişleri Bakanlığı sessizliğini bozarak son derece net ve kararlı bir yazılı açıklama paylaştı. Devletin tüm gücüyle ve kurumlarıyla sahaya indiğini vurgulayan Bakanlık, sürecin idari, hukuki ve sosyolojik olarak üç farklı boyutta titizlikle yönetildiğini aktardı. İhmali olanların belirlenmesi için İçişleri Bakanlığı'nın polis ve mülkiye başmüfettişleri ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın dört üst düzey başmüfettişinin bölgede eş zamanlı incelemelere başladığı bilgisi verildi. Adli makamların süreci Adalet Bakanlığı'nın yakın denetiminde yürüttüğü, yaşanan travmanın etkilerini silmek için ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uzmanlarının mağdur çocuklara ve ailelerine psikososyal destek sağladığı duyuruldu. Malatya kamuoyu, komşu illerindeki bu acının tüm detaylarıyla aydınlatılmasını talep ediyor.

Sabah Gerçekleşecek Ortak Zirve ve Siber Av Başladı

Gelecekte benzer acıların yaşanmaması adına okullardaki koruma kalkanını güçlendirecek yeni adımlar atılıyor. Sabah saat 09.00'da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla düzenlenecek olan genişletilmiş güvenlik zirvesinde; il valileri, il emniyet müdürleri, jandarma komutanları ve il milli eğitim müdürleri bir araya gelerek okulların güvenliğini tüm yönleriyle masaya yatıracak. Bakanlık yetkilileri, toplantı kararları beklenmeksizin okullardaki mevcut güvenlik tedbirlerinin en üst seviyeye çıkartıldığını ifade etti. Ayrıca, yaşanan bu trajik olayları fırsat bilip sosyal medya mecralarında provokasyon yaratmaya çalışan, suçu ve suçluları öven, dezenformasyon yayarak toplumu paniğe sevk eden kötü niyetli kişilere karşı Siber Suçlar Daire Başkanlığı'nın kesintisiz bir sanal devriye başlattığı ve bu şahıslara göz açtırılmayacağı sert bir dille kamuoyuna ilan edildi.