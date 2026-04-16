Önce Şanlıurfa ardından da Kahramanmaraş’taki okullarda yaşanan şiddet olayları hakkında değerlendirmelerde bulunan Eğitim-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kara, Busabah Medya’ya önemli açıklamalar gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanlığının okullarda gerekli tedbirleri alması gerektiği konusunda defalarca açıklamalarda bulunduklarını söyleyen Eğitim-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kara,

“Öncelikle hayatını kaybeden öğrencilere Allah’tan rahmet diliyorum, aileleri ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Korkunç bir olay, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Okullarımızda bir güvenlik zafiyeti olduğunu, dış tehditlere açık olduğunu, bakanlığın bir an önce bu konu ile ilgili tedbir alması gerektiği, internet ve sosyal medyanın kontrol altına alınması gerektiğini farklı zamanlarda defaatle söyledik ve söylemeye de devam ediyoruz. Keşke haklı çıkmasaydık. Şanlıurfa’da, Maraş’ta ve Malatya’da iki lisenin öğrencileri bıçaklı kavgaya karışmışlar, 5 öğrencimizin yaralandığını biliyoruz”

şeklinde konuştu.

“OKULLAR DIŞ TEHDİTLERE AÇIK HALE GELDİ”

Bu tür olayların önüne geçmenin zor olmadığını dile getiren Malatya Şube Başkanı Kara,

“Bunları önlemek zor değil. Kesin çözüm aile de başlar, okulda öğrenciyi takip eden Rehberlik ve Psikolojik Danışma çalışanlarından okuldaki bir öğretmene, aileye, çevreye sahip çıkmaktan geçer. Ancak bu yapılarak sorun kökünden çözülebilir. Güvenlik tedbirleri ile bunlar önlenemez ama en azından bir caydırıcılığı olması açısından okul önlerinde bir güvenlik personeli bulunmalı. Önceden okul önlerinde özel güvenlikler vardı ama sonradan süreç içerisinde kaldırıldı ve okullar dış tehditlere açık hale geldi. Bu olaylar ders çıkarılmalı ve okullarımızdaki güvenlik tedbirleri bir an önce artırılmalı ve bir daha böyle sorunlar yaşamamak için gerekli tedbirler alınmalı”