Akbank müşterileri bu sabah mobil uygulamaya girişte büyük bir sürprizle karşılaştı. Hesaplarına erişemeyen kullanıcılar "Akbank çöktü mü?" sorusuna yanıt arıyor. Bankadan beklenen resmi açıklama ise gecikmedi.

AKBANK MOBİL ERİŞİME KAPANDI KULLANICILAR MAĞDUR

Türkiye’nin en büyük özel bankalarından biri olan Akbank, sabahın erken saatlerinden itibaren teknik bir krizle boğuşuyor. Mobil uygulamayı açan binlerce kullanıcı, giriş ekranında hata kodları ve bağlantı sorunlarıyla karşılaştı. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan bu durum, dijital bankacılık işlemlerini durma noktasına getirdi.

"AKBANK ÇÖKTÜ MÜ?" SOSYAL MEDYA ÇALKALANIYOR

İnternet bankacılığı ve mobil şube üzerinden işlem yapmak isteyen müşteriler, arama motorlarında yoğun bir şekilde şu soruları aratıyor:

Akbank mobil neden açılmıyor?

Akbank sistemlerinde arıza mı var?

Para transferleri yapılabiliyor mu?

AKBANK'TAN İLK RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Yaşanan erişim krizinin ardından Akbank yönetiminden kamuoyunu bilgilendiren kritik bir açıklama yapıldı. Sorunun farkında olduklarını belirten banka yetkilileri, teknik ekiplerin tam kapasiteyle sahada olduğunu vurguladı.

Resmi Açıklama: "Sistemlerimizde geçici süreyle teknik bir aksaklık yaşanmaktadır. Ekiplerimiz sorunun giderilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. En kısa sürede işlemlerin kesintisiz şekilde devam etmesini sağlayacağız."

SORUN NE ZAMAN DÜZELECEK?

Mevcut durumda teknik ekiplerin müdahalesi devam ederken, banka yetkilileri işlemlerin en kısa sürede normale döneceğini bildirdi. Kullanıcıların, uygulama güncellemelerini kontrol etmeleri ve belirli aralıklarla giriş yapmayı denemeleri öneriliyor.

Önemli Not: Bu süreçte EFT, havale ve kredi kartı borç ödeme gibi acil işlemlerini gerçekleştiremeyen müşterilerin, sistem düzelene kadar bankanın diğer alternatif kanallarını denemesi tavsiye ediliyor.