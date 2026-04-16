Malatya’nın Pütürge ilçesine bağlı Arıtoprak Mahallesi’nde son dönemde artış gösteren yaban domuzu popülasyonu, tarımsal üretimi tehdit eden başlıca sorunlardan biri haline geldi. Özellikle gece saatlerinde sürüler halinde tarım arazilerine giren yaban domuzları, çiftçilerin büyük emek ve maliyetle yetiştirdiği ürünlerde ciddi kayıplara neden oluyor.

Bölgedeki üreticiler, yaban domuzlarının sadece ekili alanlara değil, aynı zamanda meyve bahçelerine, genç fidanlara ve sulama sistemlerine de zarar verdiğini belirtti. Tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak sürdürüldüğü mahallede yaşanan bu durumun, üretim kapasitesini ve çiftçinin ekonomik sürdürülebilirliğini doğrudan etkilediği ifade edildi.

TARIM ALANLARINDA ZARAR BÜYÜYOR

Arıtoprak’ta özellikle sebze tarlaları ile meyve bahçelerinin yaban domuzlarının hedefi haline geldiğini aktaran üreticiler, her geçen gün zararın daha da arttığını kaydetti. Domuzların ekili alanlarda oluşturduğu tahribatın yanı sıra ağaç diplerini kazdığı, sulama hatlarına zarar verdiği ve üretim altyapısını da olumsuz etkilediği bildirildi.

Mahalle sakinleri, kendi imkanlarıyla nöbet tutarak ürünlerini korumaya çalıştıklarını ancak mevcut tablonun bireysel tedbirlerle kontrol altına alınamayacak boyuta ulaştığını dile getirdi.

“EMEKLERİMİZ BİR GECEDE YOK OLUYOR”

Köy sakinlerinden Ömer Karaduman, yaşanan mağduriyeti anlatarak, “Büyük umutlarla ektiğimiz ürünler bir gecede yok oluyor. Borçlanarak yaptığımız yatırımlar heba oluyor. Sadece mahsullerimiz değil, ağaçlarımız ve sulama altyapımız da zarar görüyor. Kendi çabalarımızla bu sorunun önüne geçemiyoruz” dedi.

Karaduman, üreticilerin hem maddi kayıp yaşadığını hem de geleceğe ilişkin ciddi kaygılar taşıdığını belirterek, tarımsal üretimin devamlılığı için destek mekanizmalarının devreye alınması gerektiğini söyledi.

YETKİLİLERE ACİL ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Mahallede zarar gören üreticiler, başta İl ve İlçe Tarım ve Orman müdürlükleri olmak üzere ilgili kurumlara çağrıda bulundu. Sorunun her geçen gün büyüdüğünü ifade eden vatandaşlar, yaban domuzu popülasyonuna karşı sahada etkili önlemler alınmasını, zarar tespit çalışmalarının yapılmasını ve kalıcı çözümlerin hayata geçirilmesini istedi.

Üreticiler, gerekli müdahalelerin gecikmesi halinde bölgede tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin tehlikeye gireceğini, bazı çiftçilerin ise üretim faaliyetlerinden çekilmek zorunda kalabileceğini belirtti.

Arıtoprak Mahallesi’nde yaşayan çiftçiler, geçim kaynaklarının korunması ve üretimin devamlılığının sağlanması adına ilgili kurumların sürece ivedilikle dahil olmasını talep etti. Köylüler, hem mevcut zararların önlenmesi hem de ilerleyen süreçte benzer mağduriyetlerin yaşanmaması için kapsamlı bir çalışma yürütülmesini beklediklerini ifade etti.