Pütürge Gençlik Merkezi tarafından yürütülen proje kapsamında depremden etkilenen gençler, Tanzanya’nın Zanzibar bölgesinde gönüllülük, kültürler arası öğrenme, spor ve sanat etkinliklerine katıldı.

Pütürge Gençlik Merkezi, Gençlik Değişimi Programı kapsamında “Afetten Etkilenen Gençler İçin Uluslararası Gönüllülük ve Kültürler Arası Öğrenme” projesiyle Tanzanya’nın Darüsselam ve Zanzibar bölgesinde anlamlı bir programa imza attı.

3-8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen program kapsamında Türkiye’den giden öğrenciler, Assalam Yetimler Okulu’nu ziyaret ederek çocuklarla atölye, spor ve sanat etkinlikleri düzenledi. Ziyarette öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtılırken, çocuklarla oyunlar oynanarak gönül bağı kuruldu.

Program çerçevesinde çevre köylerde yaşayan gençlerle de bir araya gelen ekip, spor malzemesi dağıtımı yaptı. Gençler arasında düzenlenen futbol maçı ise renkli ve heyecanlı anlara sahne oldu.

Proje sorumlusu Pütürge Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Gençlik Merkezi Müdür Vekili Hikmet Bucak, 6 Şubat depremlerinden etkilenen gençlere moral kazandırmak, farklı kültürleri tanımalarını sağlamak ve Türkiye’nin tanıtımına katkı sunmak amacıyla anlamlı bir proje gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bucak, “Orada bulunduğumuz süre boyunca gençlerle spor ve sanat dallarında birçok etkinlik düzenledik. Özellikle Assalam Yetimler Okulu ziyaretimiz ve gösterilen misafirperverlik bizi çok onurlandırdı. Yakın köylerde bulunan gençlerle kaynaştık, onlarla futbol oynadık. Türkiye’ye olan sevgileri ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a duydukları hayranlık bizleri ayrıca duygulandırdı” dedi.

Proje kapsamında Mescid-i Aksa, İstanbul Kız Kulesi ve Nemrut Dağı temalı alçı tablo çalışmaları ile çeşitli spor malzemelerinin hediye edildiğini ifade eden Bucak, “Bu hediyeleri uygun yerlere ulaştırarak gönül köprüsü kurduk. Malatya’da projesi kabul edilen tek Gençlik Merkezi olmanın gururunu yaşıyoruz. Başta Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak olmak üzere, emeği geçen öğrencilerimize ve proje koordinatörümüz Yahya Altunkaynak’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.