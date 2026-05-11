Türkiye genelinde Genç TG’nin yaptığı bir kamuoyu araştırması, şehirlerin esnaf güvenilirliğini mercek altına aldı. Listenin zirvesinde Konya yer alırken, Malatya’nın gümüş madalyayı alarak Türkiye’nin en güvenilir ikinci esnafına sahip şehir seçilmesi büyük yankı uyandırdı. Ancak bu sonuç, başarısıyla gurur duyması beklenen Malatya halkını şaşkınlığa uğrattı. Kararı duyan Malatyalılar, kendi esnaflarıyla yaşadıkları tecrübeleri paylaşarak listenin gerçekliğini sorgulayan yorumlara imza attı.

6 ŞUBAT DEPREMLERİ SONRASI FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARI

Özellikle 6 Şubat depremleri sonrası fahiş fiyat artışlarından şikayetçi olan Malatyalılar, araştırmanın verilerini yaylım ateşine tuttu. Sosyal medyada bir anda gündem olan haberin altına gelen yorumlar, halkın esnafa olan güveninin sanılanın aksine oldukça düşük olduğunu gösterdi.

OTO SANAYİ SİTESİNDEKİ FİYAT KAOSU

Kimi vatandaşlar “Sıralamayı Şire Pazarı esnafı mı yaptı?” diyerek kayısı ticaretinin kalbindeki fiyatlara atıfta bulunurken; kimileri ise “Bir Malatyalı olarak ben kendime bile güvenmiyorum, listeden emin misiniz?” diyerek özeleştiri yaptı. Özellikle oto sanayi sitesindeki tamirciler ve kiralık dükkan fiyatları üzerinden örnekler veren kullanıcılar, Malatya’nın bu listede olmasına anam veremediğini ifade etti.

YEREL ESNAF İLE HALK ARASINDAKİ GÜVEN KÖPRÜSÜ PERİŞAN!

Genç TG’nin araştırması her ne kadar bilimsel verilere veya anketlere dayansa da, "sokağın sesi" bu sonuçları onaylamıyor. Malatya halkı, şehrin ikincilik koltuğuna oturtulmasını deprem sonrası değişen piyasa koşulları ve fahiş fiyatlarla bağdaştıramazken; yapılan yorumlar yerel esnaf ile halk arasındaki güven köprüsünün ciddi şekilde onarılmaya ihtiyaç duyduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

