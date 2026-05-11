1954 yılında Malatya’da dünyaya gelen Ahmet Münir Erkal, yükseköğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde tamamlayarak yüksek mimar unvanını aldı. Profesyonel kariyerine Malatya’da mimarlık yaparak başladı ve aynı zamanda Malatya Mimarlar Odası Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu.

1989 yerel seçimlerinde Anavatan Partisi’nden (ANAP) aday olarak Malatya Belediye Başkanı seçildi, 1994 seçimlerinde ise Refah Partisi (RP) çatısı altında ikinci kez aynı göreve geldi. Belediye başkanlığı görevini 1999 yılına kadar aralıksız sürdürdü

2002 genel seçimlerinde AK Parti’den Malatya Milletvekili seçilerek TBMM’ye girdi ve parlamentoda Çevre Komisyonu Başkanlığı yaptı. Milletvekilliği görevi 2007 yılına kadar devam etti.

2014 yerel seçimlerinde Saadet Partisi'nden (SP) Malatya Belediye Başkan adayı oldu ancak bu seçimi üçüncü sırada tamamladı.

İyi derecede İngilizce bilen Ahmet Münir Erkal, evli ve bir çocuk babasıdır.

HAPİS CEZASI KARARININ DETAYLARI

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ikinci depremde Sivas Caddesi üzerinde bulunan 1980 yapımı 7 katlı Altaş Apartmanı'nın yıkılması ve 23 yaşındaki Mert Akar'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili hukuki süreçte karar açıklandı. Malatya 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, binanın inşa sürecinde "fenni mesul" olarak görev yaptığı tespit edilen eski belediye başkanı ve milletvekili Ahmet Münir Erkal, sorumluluklarını yerine getirmediği gerekçesiyle kusurlu bulunarak "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca, cezanın kesinleşmesi durumunda Erkal'ın 1 yıl süreyle mesleki faaliyetlerden men edilmesine hükmederken; verilen cezanın 5 yılın altında olması nedeniyle dosya, nihai karar için istinaf incelemesi yapılmak üzere Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi’ne gönderildi.