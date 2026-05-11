Şehirdeki barınma krizini aşmak isteyen ve bütçesi kısıtlı olan vatandaşlar, mecburen merkeze uzak veya hasar görmemiş eski yapılara yöneliyor. İlan platformlarının sunduğu metrekare istatistikleri, pazarın mevcut halini ortaya koyuyor. Malatya il genelindeki satılık konutların metrekare birim fiyatı 20.040 TL ortalamasına yerleşmiş durumda. Bu ortalama bağlamında ilin en pahalı evleri Doğanyol ilçesinde bulunurken, barınma maliyetinin en düşük olduğu adres Doğanşehir ilçesi olarak saptandı. Doğanşehir'deki mütevazı binalar, depremin ardından sağlam zemin arayan ancak yüksek bedeller ödeyemeyen ailelere sığınak oluyor.

BATTALGAZİ'DEKİ TERCİHLER

Tarihi dokusuyla öne çıkan merkez ilçelerden Battalgazi, farklı gelir gruplarına aynı anda hizmet vermeye çalışıyor. İlçedeki emlak hareketliliğine bakıldığında, ortalama metrekare fiyatlarının 20.149 TL olduğu belirlendi. Battalgazi sınırlarındaki en yüksek fiyatlı konutlar Hatunsuyu Mahallesi'nde vitrine çıkarken, ilçenin en ucuz daireleri Hamidiye Mahallesi'nde yeni sahiplerini bekliyor. Hamidiye'nin dar sokaklarında yer alan çok katlı olmayan eski yapılar, inşaat maliyetlerinin yanına bile yaklaşamayan memur ve esnaf kesimi için en ulaşılabilir hedef konumunda. Yeni binaların astronomik rakamlarına gücü yetmeyen halk, çareyi Hamidiye gibi yerleşik mahallelerdeki sağlam eski binalarda buluyor.

YEŞİLYURT VE MÜSTAKİL YAŞAM

Malatya'nın bir diğer önemli metropol ilçesi Yeşilyurt'ta ise fiyat makası biraz daha yukarıda seyrediyor. Yeşilyurt satılık daire piyasasında ortalama metrekare fiyatları 21.678 TL'yi buluyor. Gelişen yüzüyle Özal Mahallesi, ilçenin en pahalı ve elit konutlarına ev sahipliği yapıyor. Buna karşın, Görgü Mahallesi sınırları içerisindeki evler Yeşilyurt'un en ucuz barınma alternatiflerini oluşturuyor. Öte yandan, apartman korkusu yaşayan vatandaşlar müstakil binalara akın ediyor. Tecde bölgesinde yer alan, 205 metrekare arsa içerisindeki sıfır ve eşyalı 3+1 müstakil bir yapının 4.150.000 TL'den alıcı beklemesi, sağlam zemine inşa edilmiş az katlı binalara olan talebin boyutunu gösteriyor.