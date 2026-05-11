Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuyuönü Mahallesi, akşam saatlerinde hareketli dakikalara sahne oldu. Kanal Boyu Caddesi üzerinde saat 18.00 sıralarında meydana gelen yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazası korku dolu anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, A.Y. yönetimindeki 44 NB 474 plakalı otomobil ile T.A. idaresindeki 34 KFY 511 plakalı otomobil cadde üzerinde çarpıştı. Kazanın şiddetiyle her iki araçta da ciddi hasar oluşurken; sürücüler T.A. ve A.Y. ile birlikte 34 plakalı araçta yolcu olarak bulunan M.B. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

Hastaneden alınan bilgilere göre yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kazanın meydana geldiği Kanal Boyu Caddesi’nde incelemelerde bulunarak trafiği kontrollü şekilde sağladı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.