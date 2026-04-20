Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı toplantısında İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nın 09.04.2026 tarihli yazısıyla meclise sunulan talep dosyası, detaylı incelenmek üzere ilgili komisyona gönderildi. Yapılan değerlendirmelerde, Bölünmez Mahallesi’nde bulunan 115 ada 3 numaralı parsel için “Düşük Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı” düzenlemesini içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ele alındı.

YÖNETMELİĞE UYGUNLUK VURGUSU

Komisyon raporunda, hazırlanan planın Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerine uygun şekilde hazırlandığı belirtildi. Özellikle plan değişikliklerinde kamu kurum ve kuruluşlarından alınan görüşlerin, teknik analizlerin ve planlama ilkelerinin dikkate alındığı ifade edildi.

Ayrıca planın; pafta, gösterim teknikleri, plan notları ve rapor bütünlüğü açısından mevzuata uygun olduğu vurgulandı.

ŞEHİRCİLİK İLKELERİNE UYGUN BULUNDU

Yapılan tüm değerlendirmeler sonucunda söz konusu imar planı değişikliğinin şehircilik esasları ve planlama teknikleri açısından uygun olduğu belirtilerek komisyon tarafından kabul edildi.

Kararın, önümüzdeki süreçte meclis onayıyla birlikte yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Söz konusu gündem maddesi şu şekilde:

“Dosya içerisinde yapılan incelemelerde; Malatya İli, Pütürge İlçesi, Bölünmez Mahallesi, 115 ada 3 numaralı parsel için “Düşük Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı” olacak şekilde hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının; Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Mekânsal planların, plan değişikliklerinin, revizyon ve ilavelerin hazırlanması sürecinde, kamu kurum ve kuruluşları veya plan müelliflerince planın türüne ve kademesine göre bu Yönetmelikte genel başlıklar halinde belirtilen konularda ilgili kurum ve kuruluşlardan veri, görüş ve öneriler elde edilerek gerekli analiz, etüt, araştırma ve çalışmalar yapılır.” ve 7’nci maddesinin birinci bendinin a fıkrasında yer alan “… her tür ve ölçekteki mekânsal planlar aşağıda yer alan planlama ilke ve esaslarına, planların hazırlanması ile ilgili standartlara, gösterim tekniklerine ve tanımlara uygun olarak yapılır: b) Planlar; pafta, gösterim, plan notları ve plan raporu ile bir bütündür.” hükümleri doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarından ilgili görüşler alınması, gösterim tekniklerine ve tanımlara uygun olarak yapılması nedeniyle şehircilik ilkeleri ve planlama teknikleri açısından değerlendirilerek komisyonumuzca uygun görülmüştür.”