Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, belediyenin mali yapısı ve kırsalda yaşanan nüfus kaybına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Başkan Cömertoğlu, mevcut ekonomik koşullar ve Büyükşehir Yasası kapsamında yaşanan sorunların yerel yönetimleri zorladığını ifade etti.



Cömertoğlu, belediyenin içinde bulunduğu durumu şu sözlerle özetledi:

“Belediye kendi ayakta durma mücadelesi ile imtihan ediliyor. Nüfus az, pay az, ihtiyaç çok. Büyükşehir yasasının ortaya koyduğu o yapılamayan, ortada kalan bütün işler de bizden soruluyor. Dolayısıyla onun karşılığında bir kaynak oluşturamıyoruz.”



“ÖNCELİKLERİMİZDEN VAZGEÇMİYORUZ”

Kırsal bölgelerde yaşanan gerilemeye dikkat çeken Cömertoğlu, bu durumun sadece Arapgir’e özgü olmadığını belirterek,

“Ama biz ayakta duruyoruz. Kendi işlerimizden de önceliklerimizden de vazgeçmiyoruz. Dış kaynak oluşturma konusunda mümkün olduğunca bütün mesaimizi o noktada tutuyoruz. Kaynak buldukça da ehemmiyet sırasına göre çalışmaya devam ediyoruz ki bu tüm kırsalın kaderidir”

ifadelerine yer verdi.



Nüfus değişimine de değinen Cömertoğlu,

“Özellikle kırsal köyden mahalleye dönüşmüş yerlerde, tüm büyükşehir olan yerlerde açık nüfus kaybı vardır. Bizim köy nüfusumuz 1980'lerde merkez nüfusunun iki katı iken şu anda üçte bir seviyesinde”

diye konuştu.



Hizmet sunumunda yaşanan aksaklıkların göçe neden olduğunu vurgulayan Cömertoğlu,

“Bu hizmetin götürülümeyeşinin, oradaki beklentinin tatmin edilemeyişinin bir sonucu bu. Belediye ile de tek başına çözülecek bir şey değil”

ifadelerini kullandı.



Açıklamasında mezarlık hizmetlerine de değinen Cömertoğlu, mevcut yükün ilçe belediyelerinde kaldığını belirterek şunları söyledi:



"Çünkü büyükşehir yasası kırsalı en çok etkileyen yasadır ve görevler o noktada yoğunlaşmıştır. Bu hizmetler verilemeyince de yaşlı nüfus genç nüfusu orada tutamıyor. Dolayısıyla ölenle birlikte kapı kapanıyor. Yine onun Büyükşehir yasası gereği mezarlık hizmetleri yapılmadığı için devamı ilçe belediyesinin elinde kucağında taşınmaya devam ediyor."