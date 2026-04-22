23 Nisan Çocuk Bayramı kapsamında Arapgir’de anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Mehmet Akif İlkokulu öğrencisi Mesut Akif Tezdoğan, temsili olarak belediye başkanlığı koltuğuna oturdu.

Belediye Başkan Vekili Ayhan Kıcı tarafından karşılanan küçük başkan, program boyunca hem yerel yönetim işleyişi hakkında bilgi aldı hem de kendi görüşlerini paylaştı. Tezdoğan’ın konuşması ise yalnızca ilçe ile sınırlı kalmadı; dünya gündemine uzanan mesajlar içerdi.

BARIŞ VE HOŞGÖRÜNÜN ÖNEMİNE VURGU YAPTI

Mesut Akif Tezdoğan konuşmasında savaşlar, okullardaki şiddet olayları ve çocukların güvenliği gibi konulara değinerek barış ve hoşgörünün önemine vurgu yaptı. Eğitimin güvenli ortamlarda sürdürülmesi gerektiğini belirten küçük başkan, toplumsal duyarlılığıyla dikkat çekti.

İlçeye yönelik önerilerini de sıralayan Tezdoğan; eğitici kursların artırılması, tarihi değerlerin korunup tanıtılması ve çocuklara yönelik sosyal etkinliklerin çoğaltılması gerektiğini ifade etti. Turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi, çevre temizliği, su tasarrufu bilincinin yaygınlaştırılması ve ihtiyaç sahibi çocuklara destek sağlanması da öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

Kent yaşamına dair somut öneriler de sunan Tezdoğan, araç park alanlarının artırılması, kaldırımların genişletilmesi, iş yerlerinin düzenlenmesi ve ağaçlandırma çalışmalarına hız verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Program, günün anısına hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona ererken, Mesut Akif Tezdoğan gördüğü ilgiden dolayı teşekkür etti. 23 Nisan ruhunu yansıtan etkinlik, katılımcılardan tam not aldı.