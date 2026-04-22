Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın kamuoyuyla paylaştığı son verilere göre, Türkiye'nin kendi öz kaynaklarından beslenen bu özel fonun kredi limitleri artırılırken, başvuru şartları da gençlerin içinde bulunduğu zorlu koşullar göz önüne alınarak esnetildi. Malatya'da evlilik hazırlığı yapan adaylar, bu can suyu niteliğindeki nakit desteğine ulaşmak için e-Devlet kapısı veya bakanlığın resmi internet adresleri üzerinden dijital olarak zahmetsizce müracaat edebiliyorlar.

Malatyalı Çiftler İçin Kredi Rakamları Güncellendi

Söz konusu finansal desteğin en çarpıcı yanı, başvuru yapacak adayların yaş gruplarına göre yeniden dizayn edilen yüksek kredi meblağları oldu. Yeni yürürlüğe giren kararnamelere göre, Malatya'da nikah masasına oturacak olan çiftlerin ikisi de 18 ile 25 yaşları arasındaysa, devletin kendilerine sunduğu doğrudan nakit desteği tam 250 bin lirayı buluyor. Evlilik yaşını biraz daha ilerletmiş olan ve 26 ile 29 yaş aralığında bulunan adaylar için ise bu rakam 200 bin lira olarak tespit edildi. Zorlu bir yeniden inşa sürecinden geçen Malatyalı gençleri maddi anlamda en çok ferahlatan detay ise bu kredilerin oldukça yumuşak bir geri ödeme planına sahip olması. Tam 48 aya yayılan bu uzun vadeli borçlanma imkanında, devlet genç çiftten evliliklerinin en kritik ilk iki yılı boyunca tek bir kuruş dahi geri ödeme beklemiyor.

Pilot Uygulamadan Ulusal Çapa Uzanan Başarı

Krediye ulaşılabilirliği artırmak için gelir şartları da oldukça makul bir seviyeye çekildi. Yeni mevzuat, Malatyalı gençlerin son altı aylık kazanç ortalamalarının yürürlükteki asgari ücretin 2,5 katına kadar çıkmasına müsaade ederek daha geniş bir kitleyi kapsama alanına dâhil etti. Ayrıca, yeni kurulan yuvaların çocuk sesleriyle şenlenmesini teşvik eden muazzam bir kural daha eklendi. Geri ödemesi süren 48 aylık periyot içerisinde bebek sahibi olan çiftlerin, devlet bankalarına olan taksit ödemeleri anında donduruluyor ve tam bir yıl (12 ay) boyunca erteleniyor. İlk etapta Malatya gibi deprem bölgelerinde pilot olarak başlatılan ve sonrasında elde edilen başarıyla tüm Türkiye'ye yayılan bu sistem sayesinde, bugüne kadar yüz binlerce başvuru alındı ve 11 milyar liranın üzerinde bir kaynak gençlerin kullanımına sunuldu. Ayrıca, maddi boyutu aşarak manevi bir kalkınma da sağlayan proje kapsamında, Malatyalı gençlere verilen evlilik ve aile danışmanlığı eğitimleriyle, şehrin sosyal dokusunun yeniden sağlam temeller üzerine inşa edilmesi sağlanıyor.