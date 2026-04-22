Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Er mesajında şu ifadelere yer verdi:

“23 Nisan, milletimizin bağımsızlık iradesinin tüm dünyaya ilan edildiği, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışıyla egemenliğin kayıtsız şartsız millete emanet edildiği kutlu bir tarihtir. Aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklarımıza armağan edilen ve dünyada çocuklara ithaf edilen tek bayram olma özelliğini taşıyan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Aziz milletimiz, Kurtuluş Savaşı yıllarında yokluklara, işgallere ve tüm zorluklara rağmen inancını kaybetmemiş; bağımsızlığı uğruna büyük fedakârlıklar göstermiştir. Bu topraklarda özgürce yaşayabilmemiz için canlarını ortaya koyan kahraman ecdadımız, vatanı uğruna şahadet şerbeti içen aziz şehitlerimiz ve fedakâr gazilerimiz, milletimizin hafızasında daima müstesna bir yere sahiptir. Bugün bizlere düşen görev, onların emaneti olan bu cennet vatanı korumak, birlik ve beraberlik içerisinde daha güçlü yarınlara taşımaktır. Çocuklarımız; geleceğimizin teminatı, yarınlarımızın umududur. Onların iyi eğitim almış, milli ve manevi değerlerine bağlı, özgüveni yüksek bireyler olarak yetişmesi en büyük sorumluluğumuzdur. Çünkü güçlü Türkiye’nin temeli, iyi yetişmiş ve mutlu çocuklarımızın omuzlarında yükselecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta geleceğimizin mimarı olan çocuklarımız olmak üzere tüm hemşehrilerimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum.”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit de bir mesaj yayımladı. Başkan Geçit yayımladığı mesajında;

“23 Nisan; milletimizin iradesini ortaya koyduğu, bağımsızlık ve egemenlik yolunda attığı en önemli adımlardan biridir. Aynı zamanda çocuklarımıza duyulan güvenin ve verilen değerin en anlamlı ifadesidir. Çünkü biliyoruz ki çocuklarımız, yarınlarımızın teminatı, güçlü ve müreffeh Türkiye’nin mimarlarıdır. Yeşilyurt Belediyesi olarak çocuklarımızın daha iyi şartlarda yetişmesi, eğitim, kültür ve sosyal alanlarda kendilerini geliştirebilmeleri için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Onların hayallerine ulaşabilmeleri, özgüvenli bireyler olarak yetişmeleri ve ülkemizi daha ileriye taşımaları en büyük arzumuzdur. Bağımsızlığımız gibi çocuklarımızı da en kıymetli varlıklarımız olarak gördüğümüzün simgesi olmuştur. Bu anlayışla bizler de bir çocuğun gözündeki ışıltıyı her türlü makamdan ve imkândan daha kıymetli gören bir anlayışla çalışıyoruz. Her bir çocuğun kalbine dokunmak, onu anlamak ve doğru rehberlikle geleceğe hazırlamak; en temel sorumluluğumuzdur. Bu anlamlı günde, başta ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milli egemenliğimiz uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor; tüm çocuklarımızın ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Sevgiyle büyüyen, umutla geleceğe yürüyen tüm çocuklarımızın bayramı kutlu olsun.”